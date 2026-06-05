El empleo no protege: el 21% de las personas atendidas por Cáritas en la diócesis de Mérida-Badajoz tiene trabajo

El empleo no protege. Según la Memoria 2025 de Cáritas-Diocesana de Mérida-Badajoz, tener trabajo no es suficiente, pues más del 21% de las personas atendidas en los centros y programas diocesanos tienen empleo y aún así siguen necesitando el apoyo de Cáritas.

A lo largo del año pasado, su programa de inserción acompañó a 496 personas (60% mujeres), de las cuales 81 lograron incorporarse al mercado laboral (106 inserciones), 43 de ellas con contratos indefinidos.

Este es uno de los datos a destacar de la memoria anual, que se presenta coincidiendo con la festividad del Corpus Christi y que ayer dieron a conocer Francisco Maya, vicario general de la Archidiócesis y delegado episcopal de Cáritas; y el director de la entidad, José Manuel Rodríguez Muñoz.

Ambos dieron cuenta de la acción social desarrollada a lo largo del año. Durante 2025, Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz acompañó a 4.184 personas invirtiendo 3.459.730,62 euros, lo que permitió que 9.167 personas se beneficiaran de la acción social de la Iglesia en la archidiócesis, a través de los programas y proyectos diocesanos y de las 127 Cáritas Parroquiales presentes en el territorio. De las personas atendidas, casi una de cada tres llegó a Cáritas por primera vez.

En 2025, 916 personas dejaron de necesitar la ayuda de Cáritas porque mejoraron su situación, pero los datos reflejan que para muchas otras la realidad sigue siendo muy difícil: dificultades para acceder a una vivienda, pensiones que no cubren las necesidades básicas o barreras administrativas que dejan a muchas personas migrantes sin acceso a derechos básicos.

Feminización de la pobreza

Los datos recogidos continúan hablando de una feminización de la pobreza: el 65% de las personas atendidas son mujeres, en su mayoría de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años. Los cuidados familiares siguen recayendo mayoritariamente en ellas, lo que explica que acudan con más frecuencia a los servicios de acogida de Cáritas.

Desde Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz se advierte, además, de un empeoramiento en dos colectivos concretos, ya que el número de personas mayores de 65 años atendidas creció un 18,6% respecto al año anterior, reflejo del envejecimiento demográfico y de pensiones que en algunos casos no cubren las necesidades básicas. Casi el 40% de las personas extranjeras atendidas se encuentran en situación administrativa irregular, seis puntos más que el año anterior, lo que las deja sin acceso a ayudas y prestaciones públicas.

Junto a estas realidades, Cáritas detecta otra que está igual de presente en las acogidas: «la soledad y la fragilidad emocional». Un número significativo de personas que acuden a las Cáritas Parroquiales carecen de una red de apoyo social sólida. No se trata solo de la ausencia de vínculos; es una experiencia que llega cargada de ansiedad, tristeza, baja autoestima y una profunda sensación de desorientación vital. El FOESSA de Extremadura así lo recogía: los problemas asociados al aislamiento social crecen notablemente en los hogares en exclusión, y más de ocho de cada diez personas con problemas de salud mental se encuentran en situación de integración precaria o exclusión social.

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Entre los principales frenos para salir de la exclusión están el acceso a una vivienda digna y el empleo, como ya se ha mencionado. La vivienda sigue siendo el mayor obstáculo. En este contexto, el Programa de Vivienda de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz pasó de acompañar a 49 personas en 2024 a 123 el pasado año. Los datos recogidos muestran que cuanto más integral es el acompañamiento y más normalizado es el entorno de la intervención, mayores posibilidades reales de que la persona logre alquilar una vivienda y sostenga una vida digna y autónoma.