La OEX presenta 'Relatos', una temporada que convertirá la música en historias.

La Orquesta Extremadura convertirá la próxima temporada cada concierto en una historia. Bajo el título 'Relatos', la formación ha diseñado una programación para 2026-2027 en la que la narración servirá de hilo conductor de 14 grandes citas sinfónicas y ocho espectáculos extraordinarios que reunirán a directores, solistas y artistas invitados de primer nivel. El acto ha contado con la participación del consejero de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Laureano León; el secretario general de Cultura, Jose Luis Gil Soto; la directora gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura, Hae Won Oh Kim; y el director titular y artístico de la formación, Roberto Forés.

"Las historias siempre están presentes", explica Forés, quien destaca que muchas de las composiciones incluidas nacieron inspiradas en relatos literarios, leyendas, viajes o acontecimientos históricos. "Una orquesta sinfónica no es más que un dispositivo colectivo de narrar", afirma el director artístico, que ha diseñado una propuesta en la que la música se convierte en vehículo para contar historias y conectar con públicos de perfiles muy distintos.

El ciclo principal estará integrado por 14 conciertos de abono repartidos entre Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Villanueva de la Serena. En ellos participarán siete directores invitados y ocho solistas, además del Cuarteto Quiroga. La programación reunirá 45 obras de 32 compositores de distintas épocas y estilos. Entre los nombres destacados figuran los directores Antje Weithaas, Anna-Maria Helsing, Georgely Madaras y Pierre Dumoussaud, así como el solista Martín García García, la arpista Naoko Yoshino, la soprano Berna Perles, el trompista Max Santos o la violinista Ana María Valderrama. La temporada arrancará con Roberto Forés y la cantaora extremeña Esther Merino y concluirá con el propio director acompañado por Maximilian Hornung, uno de los violonchelistas mas reconocidos del panorama internacional. La OEX interpretará obras de compositores como Beethoven, Mozart, Mendelssohn, Falla, Ravel, Bartók, Stravinski o Prokófiev, además de estrenar de forma absoluta 'Havasu Falls', del compositor Óscar Colomina.

Durante la presentación, Forés reconoce que el principal reto al diseñar la programación ha sido construir una oferta capaz de llegar a públicos muy diferentes. "Intento dejar un poco de lado mis gustos personales y pensar en todo ese abanico de gente que tiene gustos distintos", explica el músico. "El reto es conformar algo atractivo para ellos y despertar la curiosidad de quienes quizás no están acostumbrados a escuchar música clásica", señala el director.

Junto al ciclo de abono, la OEX volverá a apostar por los conciertos extraordinarios. Uno de los principales atractivos será el regreso de Emilio Aragón con 'Luz, Cámara...¡Orquesta!'. un espectáculo que llegará en noviembre a Badajoz y Cáceres y que repasará algunos de los momentos mas conocidos de su trayectoria artística. La programación extraordinaria incluirá además el 'OEXpecial de Navidad', que llevará a escena 'La infancia de Cristo', de Héctor Berlioz, junto al Coro de Cámara de Extremadura. "Es quizás mi concierto preferido fuera del ciclo de abono", confiesa Forés, quien destaca la dimensión artística de una obra concebida para coro y solistas.

El calendario se completará con los conciertos de Año Nuevo dirigidos por Jhoanna Sierralta; el espectáculo didáctico 'De lo mental a lo real', protagonizado por el mago extremeño Christian Magritte; las 'Serenatas Románticas', dirigidas por Andrés Forés; los conciertos de piano de Mozart con Alon Kariv y Pablo Rus Broseta; y 'La generación musical del 27' bajo la dirección de Josep Gil Gil.

Por su parte, HaeWon Kim ha destacado la voluntad de la institución de seguir ampliando su alcance y atraer a nuevos espectadores. Para ello, la OEX pondrá en marcha un abono específico para los conciertos extraordinarios que incluirá descuentos para estudiantes, pensionistas y otros colectivos.

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Con 'Relatos', la Orquesta de Extremadura afronta una nueva temporada marcada por la diversidad y una idea común: utilizar la música para contar historias capaces de conectar con el público mas allá de las palabras.