Hola, me llamo JABA y no soy una persona, represento el Arte Joven de la ciudad de Badajoz a sus Jóvenes Creadores y Creadoras.

Sí, soy pintura, escultura, cómic, fotografía, audiovisual, diseño gráfico y fotoperiodismo.

Nací en el año 2007, este año cumplo veinte años. En la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento, personal técnico junto al concejal delegado de la época, Luis Alfonso Carrón, detectaron que la gente joven necesitaba incentivar su potencial creador, por lo que idearon un concurso, Joven Arte BAdajoz, siglas que continúan en este 2026. Siempre he sido internacional, porque soy alentejano extremeño.

Unos años antes de nacer se desarrolló un programa transfronterizo, 7x7, en el que siete ayuntamientos extremeños y siete cámaras municipales portuguesas realizaron actividades culturales que sirvieron para crear una red que aún sigue funcionando y en la que se hicieron contactos muy importantes, especialmente con Évora, Elvas y Campo Maior.

Me siento orgulloso porque las paredes del edificio que comparten las delegaciones de Juventud y Universidad Popular exponen muchas de las obras ganadoras, y eso me hace muy feliz.

Como dice Martín Carrasco, asesor del jurado y que no permite que se me exponga con ruido visual, las personas que forman un jurado, son las que lo hacen más o menos importante. Y el mío lo han hecho crecer todas las y los artistas, que han valorado las obras. Son personajes del mundo del arte multidisciplinar y muy conocidos dentro y fuera de la ciudad de Badajoz.

Mi especial recordatorio a quienes ya no están porque se convirtieron en Estrellas del firmamento artístico. Don Francisco Pedraja, pintor esencial pacense, don Alejandro Pachón, que dirigió el Festival Ibérico de Cine y la fotógrafa de sonrisa eterna, por la que me convertí también en fotoperiodista, Teresa Benítez.

Han sido miembros del Jurado David Mata Gago- Dave Desings, diseñador de cascos famosísimos. Michael Wray, fotógrafo de la luz. Británico que dejó su isla para instalarse en el campo extremeño. Willy López, Cultura Badajoz es su prosa y entrevistas. Jorge Berzosa Hernández, creador audiovisual. Zacarías Calzado Almodóvar, pintor, investigadora y catedrático de la Uex. Luis Martínez Giraldo, quienes le conocemos le llamamos Maestro Luis. El gran Escultor de nuestra ciudad, creador, entre otras obras de los Tres Cabezones, que son nuestros Tres Grandes Poetas. Gene, Eugenio García García, una de las grandes voces de Badajoz y con un talentazo para el dibujo increíble. Juanmpa Rebolledo Toro, creador y diseñador editorial. Borja González Hoyos, Premio Nacional del Cómic en 2023. Miguel Ángel Carmona del Barco, escritor y director de la Escuela de Narrativas Mirada y Voz. Mai Saki, fotoperiodista, fotógrafa que inmortaliza momentos. Carmen Reca Bueno, artista plástica, grabadora y docente. Maribel Ruiz Adame, cineasta y coordinadora de producción del Festival Ibérico de Cine. Los fotógrafos de la AFEX que cada año miran con amor las fotos que quieren ser JABA.

Presentado el elenco seleccionador, ahora viene lo mejor. Toda la juventud artística que ya forma parte del universo JABA. Porque hemos conseguido crear una tradición entre las personas jóvenes que cada año preguntan por mí, esperan la convocatoria de las bases y preparan con mimo las obras que van a presentar. ¡Qué bonitas las Casas Consistoriales de la Plaza Alta cuando llenas de jóvenes artistas, esperan que el alcalde junto a concejales, concejalas, personal de Juventud presentan cada año las obras ganadoras y dan el pistoletazo de salida a mi año JABA!

En las primeras ediciones sólo podían presentar obras a concurso jóvenes de 14 a 30 años. A partir de 2018 me hice grande con las criaturas más peques, incluyendo la sección para infancia. De modo que ahora soy JABA infantil y JABA juvenil.

Maravilla ver cómo cada año se me quiere más, se presentan obras que emocionan y que pasan por el Centro Joven de Badajoz, el Museo Luis de Morales, por la próxima Capital Europea de la Cultura, Évora, y por nuestras hermanas Elvas y Campomayor. No hay otro concurso más itinerante que yo.

Me siento orgulloso, mucho, del talento que ha pasado desde la primera edición. En aquel tiempo eran jóvenes promesas en el mundo del arte, ahora son profesionales que nos recuerdan que desde Badajoz y el Alentejo se hace arte, del bueno. Gracias a las distintas corporaciones locales, a todos los concejales y concejalas que siempre me han tratado con cariño y han conseguido que una propuesta de arte se haga mayor. Yo no tendría tantos datos sin la ayuda de Isabel Ruiz Adame, gestora cultural, y Mercedes Marcelo Nessi, jefa del servicio de Juventud. Me gustaría acabar con una invitación a mi próxima edición, la veinte, que será este año 2026.

Os dejo el enlace a la Exposición Virtual permanente de cada edición, que está disponible en https://juventudbadajoz.es/exposicion-jaba.