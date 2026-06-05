A pie de calle | La avenida Ricardo Carapeto, el gran eje comercial y vecinal de San Roque

Esta semana, el programa A pie de calle se ha trasladado hasta San Roque, uno de los barrios con más personalidad de Badajoz, para recorrer la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, una vía clave en la vida diaria de sus vecinos y en la actividad comercial de la zona.

La actual avenida Ricardo Carapeto es la principal arteria del barrio. Antiguamente formaba parte de la carretera de Madrid y, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los grandes ejes comerciales de Badajoz. Durante décadas, San Roque fue considerado el barrio más grande de la ciudad. Hoy, el barrio de 'los machas', sigue conservando una fuerte identidad vecinal.

Un barrio con todo a mano

A lo largo de esta avenida se concentran numerosos establecimientos de todo tipo: supermercados, entidades bancarias, cafeterías, restaurantes, farmacias, talleres y pequeños negocios familiares. Esta intensa actividad convierte a Ricardo Carapeto en una vía llena de movimiento durante buena parte del día.

Además de su importancia comercial, San Roque cuenta con una destacada vida social y festiva. Una de las citas más esperadas por los vecinos es el Carnaval de Badajoz, especialmente el popular Entierro de la Sardina, que se celebra en este barrio y reúne cada año a miles de personas procedentes de distintos puntos de la ciudad.

La avenida Ricardo Carapeto y su entorno reflejan buena parte de la esencia de San Roque: calles con vida, comercios cercanos y una identidad vecinal que se ha mantenido fuerte a lo largo de las décadas.

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Su intensa actividad comercial, el arraigo de sus vecinos y su papel dentro de la ciudad han convertido a este barrio en una pequeña ciudad dentro de Badajoz, con una personalidad propia que continúa muy presente en el día a día.