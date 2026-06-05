El podcast 'Sabor a Queer' grabará en Badajoz

La antesala de la gran fiesta de Los Palomos 2026 arranca con mucha fuerza en el ámbito cultural. Este viernes 5 de junio, la Residencia Universitaria de Fundación Caja Badajoz -Rucab- se convertirá en un estudio de radio improvisado para albergar la grabación en directo del conocido pódcast 'Sabor a Queer', conducido por David Velduque. Desde las 20:30 y hasta las 21.30 horas, se podrá disfrutar del evento de forma gratuita, pero para poder acceder a la sala se necesita estar previamente registrado en la web de Fundación CB. La reserva del asiento puede realizarse hasta las 14.00 horas de este mismo viernes.

El evento, plenamente integrado en el programa oficial de la fiesta de la diversidad de Badajoz, promete una tarde de risas, activismo, testimonios en primera persona y, sobre todo, mucha visibilidad. Para esta ocasión tan especial, el presentador no estará solo y contará con la drag, DJ, modelo y comedianta pacense Arantxa Castilla-La Mancha, así como el madrileño Juan Sanguino, quien es periodista, escritor, guionista y podcaster especializado en cultura popular.

Noticias relacionadas

"Sabor a Queer" se ha consolidado como un altavoz imprescindible para las realidades del colectivo LGTBIQ+, combinando la frescura del formato digital con un firme compromiso social. La cita se presenta como una oportunidad perfecta para calentar motores antes del sábado grande de Los Palomos, ofreciendo un espacio de debate, encuentro y entretenimiento apto para todos los públicos que quieran acercarse a celebrar la diversidad desde la cultura y el audio.