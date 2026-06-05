Risas y adrenalina en la Carrera de Tacones más loca de Badajoz

El reloj marcaba algo más de las siete de la tarde cuando, por fin, se rompía la tensa y divertida espera en los aledaños de El Silencio. Con algo más de media hora de retraso sobre el horario previsto, la ya mítica Carrera de Tacones de Los Palomos comenzaba entre ánimos y risas de una multitud entregada a la causa. El ambiente festivo que se respiraba en el Casco Antiguo de Badajoz justificaba la espera. Familias enteras, mascotas, parejas y grupos de amigos, algunos de ellos vestidos con sus mejores galas, se agolpaban a ambos lados de la calle para presenciar uno de los eventos más esperados de Los Palomos.

Para muchos de los asistentes, esta cita ya es una tradición ineludible. Es el caso de Ana Perera, una de las espectadoras que acude año tras año: "Me gustan mucho Los Palomos como fiesta en general, pero la Carrera de Tacones siempre es un dia especial porque es algo original", explicaba. Además, añadía que lo más bonito es "que la gente se anima y se une", finalizando con que hay "un gran ambiente".

Fotogalería | Las imágenes de la carrera de tacones de Badajoz / Jesús G. Hinchado

Como protagonistas, dos mesas llenas de tacones que esperaban ser calzados por los corredores. Sin embargo, el miedo a sufrir un esguince o una caída sobre la tradicional calzadinha portuguesa -tan bonita como irregular- hacía que muchos se lo pensaran dos veces. Este fue el caso de José Hidalgo y Joaquín Jiménez, quienes celebran cuatro meses de casados y prefieren tomarse el evento con calma: "Nos vamos a poner los tacones pero no vamos a correr porque queremos estar enteros para mañana", bromeaban.

Ante la escasez inicial de valientes, la organización asumía las riendas de la animación: "¿Es que nadie va a correr?", preguntaban. Inmediatamente, el público comenzó a animarse poco a poco, vitoreados por los presentes. Acercándose la hora, llegaban participantes ataviados con pelucas, tacones que desafiaban la ley de gravedad y los complementos necesarios para completar un look digno de pasarela. Uno de los que se animaba a correr era Juan Antonio San Juan, quien aseguraba haber ido a beber y ver, pero que lo había "obligado" a correr su amiga.

En la línea de salida había una expresión compartida: "No me veo yo corriendo", exclamaba uno de los participantes. Los problemas logísticos eran evidentes: tacones sin cerrar varias tallas más pequeños de lo que suelen calzar y tobillos que se doblaban solo con mirarlos y que provocaba los primeros tropezones.

Finalmente, la parrilla se cerró con 14 participantes. Entre los corredores de última hora encontramos Cristian Fernández, quien confesaba sus miedos antes del comienzo: "No ha empezado y ya me estoy arrepintiendo. Me han hecho el lío y me voy a acabar rompiendo un tobillo", decía entre risas. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. Tras un esprint agónico de 10 segundos, la gloria fue a parar a sus manos. Entre alientos, alzaba los brazos y aseguraba, en tono de broma: "Llevo muchos años preparándome para este momento".

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Cristian se coronaba así como el rey de la edición de la Carrera de Tacones 2026 en una jornada donde ha triunfado la diversidad sin prejuicios.