La terapeuta Rita Levanto explora los beneficios del silencio en un encuentro en Badajoz

En un mundo hiperconectado y saturado de ruido constante, encontrar un momento de pausa se ha convertido en un auténtico desafío y, al mismo tiempo, en una necesidad biológica. Para abordar este reto contemporáneo, la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este viernes 5 de junio a las 19.30 horas, la charla-coloquio de nombre 'Los sonidos del silencio'.

El encuentro estará conducido por Rita Adriana Levanto Colombo, una profesional con una trayectoria tan singular como inspiradora. Tras ejercer la odontología durante más de tres décadas entre Buenos Aires y la capital pacense, Levanto dio un giro radical a su carrera profesional para volcarse por completo en el bienestar emocional y la salud mental.

En febrero de 2015 vendió los activos de su clínica y desde hace 14 años se dedica a la salud mental, ejerciendo como terapeuta gestalt. Además, es una reputada experta en meditación vipassana, además de colaborar activamente como voluntaria ofreciendo acompañamiento y talleres en la Asociación Oncológica Extremeña -Aoex-. Su polifacética personalidad se completa, además, con su faceta como actriz y cantante.

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A través de esta conferencia, Levanto propone desmitificar la idea de que el silencio es un vacío incómodo o una simple ausencia de ruido. Por el contrario, la experta lo define como "un espacio activo donde el pensamiento se aclara, la emoción se ordena y la conexión con uno mismo y con los demás se hace posible". Bajo este compromiso, la sesión se desarrollará en un ambiente cercano, dinámico e informal, buscando interactuar con el público asistente para despertar su motivación y explorar los beneficios psicológicos de la introspección.