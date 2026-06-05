Fin de curso en la Hernán Cortés, única residencia universitaria gratuita del país

El pasado 4 de junio se celebró el acto de clausura del curso académico 2025/2026 de la Residencia Universitaria Hernán Cortés, donde tuvo lugar la tradicional imposición de becas y entrega de reconocimientos. Allí estuvo la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, que explicó que la institución provincial mantiene este recurso con financiación propia: “Nos gusta sacar mucho pecho de ello: la Hernán Cortés es la única residencia universitaria gratuita de España para todos sus residentes”.

En el acto fueron becados 27 residentes y 32 recibieron placas con motivo de la finalización de sus estudios. Del Puerto animó a todos estos jóvenes a mantenerse vinculados a la provincia y recordó que uno de los objetivos de la diputación es generar oportunidades para que puedan desarrollar aquí su futuro profesional: “El objetivo es precisamente ese: daros oportunidades y posibilidades para que os podáis quedar aquí, que podáis iniciar vuestra etapa laboral sin necesidad de teneros que marchar a otras comunidades o países”.

Inversiones en infraestructuras

La presidenta destacó también el compromiso inversor de la institución provincial con la mejora continua de las instalaciones. En los últimos seis años, la Diputación ha destinado casi dos millones de euros a actuaciones de mejora de infraestructuras y rehabilitación de edificios en la residencia. A los que se suma una futura inversión de alrededor de 350.000 euros para la climatización de salas, reparación de saneamientos, instalación de un ascensor y sustitución de suelos en diferentes espacios.

Asimismo, quiso agradecer a los residentes su implicación durante el curso y su contribución para convertir la Hernán Cortés en mucho más que un alojamiento universitario cualquiera. “Gracias por esa actividad incansable que habéis tenido. Por no ser meros residentes, de venir a comer, dormir y estudiar, sino de implicaros en la sociedad con vuestras iniciativas y hacer de esta residencia un espacio vivo”, manifestó.

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Finalmente, la presidenta trasladó un mensaje de confianza ante la nueva etapa que comienzan: “Sois el presente y el futuro de esta tierra. Comenzáis un nuevo camino, muy importante, y tenéis mucho que decir”, concluyó, deseándoles suerte y animándoles a sentirse orgullosos “del esfuerzo y trabajo realizado durannte estos años”.