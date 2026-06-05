Las Vaguadas (Badajoz) se viste de fiesta: pregón de Guadalupe Jerez y reconocimientos a vecinos destacados en la inauguración

La barriada de Las Vaguadas en Badajoz da este viernes el pistoletazo de salida a sus fiestas de barrio con una jornada cargada de emoción, convivencia y reconocimiento al talento local.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 20.30 horas y estará precedida por una tamborada que sustituirá este año a los tradicionales cohetes y petardos, una decisión adoptada por respeto a las mascotas y a las personas sensibles al ruido.

Pregón a cargo de Guadalupe Jerez

Uno de los momentos más esperados de la noche será el pregón, que correrá a cargo de la periodista pacense Guadalupe Jerez, una vecina muy vinculada al barrio y cuya trayectoria profesional será la encargada de abrir oficialmente las celebraciones.

Guadalupe Jerez, pregonera de las fiestas de Las Vaguadas 2026. / Canal Extremadura

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Las Vaguadas, Sol Cruz, destaca la ilusión con la que se ha preparado esta edición. Además del pregón, la inauguración incluirá por primera vez la entrega de varios reconocimientos a personas y entidades que han contribuido al desarrollo social, deportivo y empresarial de Badajoz y del propio barrio.

Reconocimientos públicos

En el ámbito social será distinguido el médico Rafael Mota, impulsor de iniciativas de acompañamiento a personas con enfermedades avanzadas y sus familias. En el apartado empresarial, el reconocimiento recaerá en Urbasa, considerada una de las compañías que contribuyeron al nacimiento y crecimiento de Las Vaguadas.

El deporte también tendrá un protagonismo especial con los reconocimientos al Club Deportivo Femenino Badajoz y a la deportista Belén Rey, referente del Dragon Boat en la ciudad.

Para Rey, recibir esta distinción de sus propios vecinos supone una emoción especial. "Para mí es algo importante recibir este agradecimiento de mi barrio, este reconocimiento a mi trayectoria deportiva. Es muy satisfactorio", asegura.

Belén Rey, en primer término, montada en el dragon boat en una foto de archivo. / Jota Granado

La deportista reconoce además que los homenajes siguen imponiéndole más que las propias competiciones. "No soy de muchos premios. Lo paso fatal y estoy intentando no pensar en ello", confiesa entre risas. Sin embargo, considera que este reconocimiento también servirá para dar visibilidad al proyecto deportivo que desarrolla junto a su club y a la modalidad de Dragon Boat.

Programación todo el fin de semana

Las fiestas continuarán durante todo el fin de semana con actividades infantiles, propuestas culturales, encuentros vecinales, actuaciones musicales y celebraciones religiosas.

Entre las novedades de este año destaca también la inauguración de una exposición en la nueva sede de la asociación vecinal, ubicada en el Centro Comercial Las Vaguadas. La entidad ha estrenado recientemente instalaciones tras la renovación completa de su junta directiva.

Exposición de Antonio Barrero durante las fiestas del barrio de Las Vaguadas de Badajoz. / Jesús G. Hinchado

Sol Cruz subraya el esfuerzo realizado por el equipo organizador para sacar adelante un programa pensado para todas las edades y centrado en reforzar la convivencia vecinal. "Estamos trabajando muchísimo", afirma. La intención de esta nueva junta directiva es dotar de actividades la nueva sede y al igual que ha inaugurado la primera exposición de Antonio Barrero, quiere seguir promoviendo talleres próximamente.

Las fiestas de Las Vaguadas vuelven así a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del barrio, una cita marcada por la participación ciudadana, el reconocimiento a quienes contribuyen al bienestar colectivo y el deseo de seguir fortaleciendo el sentimiento de pertenencia a una de las barriadas más emblemáticas de Badajoz.