Nace AIRES en Badajoz para impulsar el almacenamiento de energía solar mediante inteligencia artificial

El proyecto AIRES ha arrancado oficialmente esta semana con la celebración de su reunión de lanzamiento en Badajoz. La iniciativa, aprobada dentro del programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP), está dotada con un presupuesto total de 1,46 millones de euros y se desarrollará hasta diciembre de 2028. Cuenta con el apoyo de la Dirección General de Industria, Energía y Minas y de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y esta cofinanciado por la Unión Europea.

En total, reune a diez entidades de Extremadura, Alentejo y el centro de Portugal con el objetivo de desarrollar y validar soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial que permitan gestionar de forma más eficiente el almacenamiento de energía procedente de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, optimizando su uso en tiempo real. En esta presentación se ha mostrado el plan de trabajo del proyecto, se han dado comienzo al desarrollo de las primeras actividades y se han establecido los mecanismos de coordinación entre los participantes.

Aprovechar la energía solar

La región Euroace cuenta con un elevado potencial de generación solar, y en los últimos años miles de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico se han puesto en marcha. Sin embargo, aprovechar al máximo la energía generada sigue siendo un reto: cuando la producción supera el consumo inmediato, el excedente se vierte a la red o se desperdicia.

AIRES pretende abordar este problema. Por un lado, el proyecto analizará y caracterizará las tecnologías de almacenamiento de energía disponibles en el mercado, evaluando su viabilidad técnica y económica para distintos contextos de aplicación. Por otro, desarrollará un sistema de gestión energética basado en inteligencia artificial que optimice en tiempo real cuándo usar, almacenar o volcar la energía, en función de variables como el precio del mercado, la previsión meteorológica o el perfil de consumo de cada instalación. Ambas se pondrán a prueba en instalaciones piloto reales.

Además, la Diputación de Badajoz implementará baterías eléctricas en una de sus instalaciones de autoconsumo y el Instituto Politécnico de Portalegre producirá y almacenará hidrógeno verde a partir de los excedentes fotovoltaicos. El proyecto contempla también acciones de transferencia de conocimiento dirigidas a empresas del sector, especialmente pymes, así como a administraciones públicas y comunidades energéticas, con el objetivo de facilitar la replicabilidad de las soluciones desarrolladas y contribuir a la transición energética de la región.

Consorcio transfronterizo

Al proyecto también se ha sumado la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) y cuenta con la participación de la Universidad de Extremadura, el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), la Universidade de Évora, el Instituto Politécnico de Portalegre, la Diputación de Badajoz, Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (ASPREMETAL), Asociación Comercial e Industrial de Ponte de Sor (ACIPS), Núcleo Empresarial de la Región de Évora (NERE) y la Agencia Regional de Energía y Medioambiente del Norte Alentejano y Tejo (AREANATejo).

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El consorcio combina centros de investigación, universidades, asociaciones empresariales y entidades de desarrollo regional de ambos países, lo que garantiza una perspectiva integrada y transfronteriza tanto en la investigación como en la transferencia de resultados.