Suceso
Fallece la mujer de 82 años atropellada en de Badajoz
La víctima mortal fue arrollada por un todoterreno junto a otro hombre de su misma edad en un paso de peatones de la avenida Adolfo Díaz Ambrona
Trágico desenlace. La mujer de 82 años que sufrió un atropello a última hora de la tarde del pasado viernes 5 de junio en la avenida Adolfo Díaz Ambrona, ha fallecido finalmente debido a la gravedad de su estado, según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud -SES-.
El accidente se producía en torno a las 19.45 horas en un paso de peatones situado a la altura de la Pensión Galicia. La víctima camina junto a un varón de la misma edad y, por causas que la Policía Local investiga, un vehículo todoterreno conducido por un hombre de 85 años, arrollaba a la pareja mientras cruzaban la calzada en dirección el pabellón Juancho Pérez.
La gravedad del impacto obligó a movilizar de inmediato un fuerte dispositivo sanitario en la zona, compuesto por una Unidad Medicalizada del SES, una ambulancia de Cruz Roja y una unidad del Punto de Atención Continuada -PAC-.
Los sanitarios realizaron las maniobras de estabilización en el lugar del accidente antes de proceder al traslado de ambos al Hospital Universitario de Badajoz. A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, tanto en el lugar del suceso como en el hospital, el SES ha confirmado el fallecimiento de la mujer.
Por su parte, el hombre fue evacuado por Cruz Roja en estado grave, aunque se desconoce su estado de salud por el momento.
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