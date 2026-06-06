Francisco Romero, sacerdote de Mérida-Badajoz en la organización de la visita del Papa León XIV: "Es uno de los momentos más especiales de mi vida sacerdotal"

La visita del Papa León XIV a España ya forma parte de la historia reciente de la Iglesia. Detrás de cada acto, cada recorrido y cada encuentro del Santo Padre existe un complejo trabajo organizativo que durante meses se ha desarrollado lejos de los focos. Entre las 17 personas que han formado parte del comité organizador se encuentra el sacerdote de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz Francisco Romero Galván, actual director de la Comisión de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española.

En una entrevista concedida a La Crónica de Badajoz, Romero Galván ha desvelado cómo ha vivido desde dentro la preparación de una visita que considera irrepetible y que define como "uno de los momentos más especiales de mi vida sacerdotal".

Un trabajo de cuatro meses

El sacerdote explica que su incorporación al equipo organizador estuvo directamente relacionada con las responsabilidades que desempeña actualmente en la Conferencia Episcopal Española. Su labor se ha centrado especialmente en la coordinación de actividades pastorales vinculadas a la visita papal.

Los trabajos comenzaron mucho antes de que la llegada de León XIV fuera anunciada oficialmente. Según relata, "empezó el día 8 de enero", cuando la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal tomó decisiones fundamentales sobre el viaje. Aunque el anuncio público llegó meses después, Romero confirma que ya entonces se conocían aspectos esenciales de la agenda. "A finales de enero fue cuando se constituyó el equipo organizador de todo", señala.

Durante semanas, el trabajo se desarrolló discretamente. "Al principio fue un trabajo en la sombra de ir organizando criterios y de hacer una propuesta al Papa de cómo se podía desarrollar el evento en las diferentes diócesis que visitaba", explica.

Los preparativos

Posteriormente, el comité mantuvo un intenso diálogo con la Santa Sede para perfilar todos los detalles. Un proceso que, según reconoce, le ha permitido descubrir la enorme complejidad que implica una visita pontificia. "Uno no entiende la realidad en funcionamiento para una visita de esta índole", afirma. Como ejemplo, destaca la extraordinaria repercusión mediática del acontecimiento. "Estamos acreditando ahora a 5.000 y pico personas para llevar a cabo el tema de medios de toda la visita", revela.

La cifra ha sorprendido incluso a los propios organizadores. "Pensábamos que iban a venir como mucho mil y hay tanto interés por el tema de la visita que estamos por encima de las 5.000 personas inscritas", añade.

Grandes momentos previstos

Uno de los aspectos que más destaca Romero es el marcado carácter pastoral que León XIV ha querido imprimir a su estancia en España. Más allá de los grandes actos multitudinarios, el Pontífice ha insistido en mantener encuentros cercanos con colectivos especialmente vulnerables.

"El Papa verdaderamente quiere meterse en todos los sitios donde va", asegura.

Entre esos momentos menos visibles pero de gran carga simbólica figura una visita a una cárcel de Barcelona y un encuentro reservado con enfermos de ELA.

Sobre este último acto, el sacerdote avanza algunos detalles inéditos. "Esa demanda que tienen los enfermos de ELA, él quiere solidarizarse con ellos", explica. Asimismo, subraya que el Papa mostró desde el principio un especial interés por reunirse personalmente con ellos en La Nunciatura. "Quería estar con ellos. Va a ser un acto muy bonito", afirma.

Preguntado por los momentos más especiales del programa, Romero evita señalar un único acontecimiento. "Yo creo que va a ser todo especial. Cada cosa en su sitio", sostiene.

Un millon de personas en la vigilia

No obstante, destaca especialmente los encuentros con jóvenes. "Promover y animar el crecimiento de fe de mucha gente joven porque el Papa esté con ellos va a ser algo muy significativo", apunta. Eso se celebrará el sábado 6 durante la vigilia en la plaza de Lima de Madrid en la que se reunirá un millón de personas.

Aunque la misa multitudinaria prevista para el día 7 congregará a cerca de un millón y medio de personas, considera que los gestos más sencillos también dejarán huella.

La diócesis de Mérida-Badajoz también tendrá su protagonismo durante estos días históricos. Algunos centros educativos, parroquias y grupos juveniles participarán en diversos actos y representantes de la archidiócesis como el arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, estarán presentes en varios momentos destacados de la visita.

"Llevo dos o tres días sin dormir"

Las jornadas previas a la llegada de León XIV han sido especialmente intensas para el sacerdote extremeño. "Llevo dos o tres días sin dormir", confiesa.

Sin embargo, el cansancio queda eclipsado por la emoción de formar parte de un acontecimiento que marcará una generación de católicos españoles. "Lo estoy viviendo de una manera muy bonita y emotiva", asegura.

Y cuando se le pregunta si esta experiencia constituye uno de los momentos más importantes de toda su trayectoria sacerdotal, Francisco Romero Galván responde sin dudar: "Pues sí".