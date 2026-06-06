Muere un motorista tras chocar contra una farola en Circunvalación

Un varón de 56 años de edad ha fallecido la tarde de este 6 de junio en un grave accidente de tráfico en Circunvalación.

El centro de Atención de Urgencias y Emergencias del 112 recibía una llamada alertando del siniestro entorno a las 16.45 horas. En el instante, se activaron los protocolos de rescate y asistencia. Por causas que aún se desconocen y que la policía está investigando, el motorista perdía el control de su vehículo a la altura del radar de velocidad de la avenida Reina Sofía, impactando violentamente contra una farola.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaba un amplio dispositivo, entre los que se encontraba una unidad medicalizada del SES y una unidad de soporte de Cruz Roja. Además, también se han personado varias patrullas de la Policía Local de Badajoz que están investigando las causas del suceso.

A pesar de la rápida intervención de los sanitarios, que le practicaron las maniobras de reanimación en el lugar el accidente, las lesiones sufridas eran incompatibles con la vida y solo se ha podido confirmar el fallecimiento del hombre.

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La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del fatal choque. Por el momento, la avenida Reina Sofía permanece cortada al tráfico en el tramo afectado para asegurar la zona y permitir el trabajo de los servicios de emergencia.