Badajoz se tiñe de diversidad: Guía completa para el día grande de Los Palomos 2026

Llegó el día más esperado de Los Palomos. Tras casi dos semanas de actividades culturales, familiares y reivindicativas, Badajoz se convierte este 6 de junio en la capital de la diversidad y la tolerancia. La histórica cita, impulsada por la Fundación Triángulo, celebra quince años de vida como el altavoz de los derechos LGBTI.

Como principal novedad organizativa para evitar aglomeraciones, el Puente de Palmas quedará cerrado al tránsito peatonal a partir de las 17.00 horas, blindando los accesos a los dos grandes focos de la cita: la Alcazaba y Puerta Palmas.

Deporte y activismo para arrancar la mañana

Aunque la música es el motor indiscutible de la jornada, el orgullo se vive desde bien temprano a la orilla del Guadiana y en el centro histórico. El programa arranca a las 10.00 horas en la margen derecha del río con el torneo de fútbol femenino 'Pichonas', un encuentro deportivo sin inscripción previa que fomenta la visibilidad y el compañerismo junto a La Rana Loca.

Poco después, de 10.30 a 12.00 horas, el río cobrará un color especial con la ruta en canoa y paseo en kayak LGBTI desde el embarcadero -traseras del Gran Hotel Casino de Extremadura-, una actividad náutica que requiere reserva.

En el plano cultural, se llevará a cabo un tour por la obra de Antonio Juez, que saldrá desde la Plaza de España y será de 11.00 a 13.00 horas, requiriendo inscripción. Ya por la tarde, justo antes de que la música comience, el parque de la Alcazaba acogerá de 17.30 a 21.00 horas una carpa destinada a la realización de la prueba rápida del VIH, manteniendo el firme espíritu de concienciación que abandera el festival.

Los platos fuertes: Merche, Ladilla Rusa y J Kbello en el escenario

A partir de las 17.30 horas, el centro de gravedad de Badajoz se dividirá en dos espectaculares escenarios al aire libre cuyos conciertos se prolongarán hasta la madrugada.

En el escenario Alcazaba, el encargado de inaugurar las tablas será DJ Tito Deluxe –con dos actuaciones a las 17.30 y a las 19.30 horas-. Además, la carismática Femurosa actuará a las 21.00 horas. Pero el gran reclamo del festival recae en un trío de ases intergeneracional:

Merche (18.30 horas): La icónica voz del pop español llega a Badajoz en mitad de su gira nacional. La gaditana fusionará sus nuevos lanzamientos con grandes himnos de su trayectoria que forman parte de la banda sonora de España.

La icónica voz del pop español llega a Badajoz en mitad de su gira nacional. La gaditana fusionará sus nuevos lanzamientos con grandes himnos de su trayectoria que forman parte de la banda sonora de España. J Kbello (20.00 horas): El artista -que ha tenido paso por el Benidorm Fest- desplegará toda su música urbana en un show hecho para revolucionar al público joven.

El artista -que ha tenido paso por el Benidorm Fest- desplegará toda su música urbana en un show hecho para revolucionar al público joven. Ladilla Rusa (23.00 horas): El dúo de electropop incendiará la noche con su propuesta desenfadada y sus letras cargadas de crítica social, sirviendo el ambiente perfecto justo antes de La Gran Fantasía Final de la medianoche.

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Por su parte, el escenario Puerta Palmas apostará por la cultura DJ. Comenzará a las 17.30 horas de la mano de Privan de Camp, seguido por Tokio DJ -19.00 horas-. La noche subirá de revoluciones con el esperado set de los pacenses Los Primos DJs a las 21.00 horas, rematando la velada con LaVillana_dj -22.30 horas- y el broche de oro de Valeria Cruz a partir de las 00:30 horas.