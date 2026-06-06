Los Palomos toman Badajoz: música y color para celebrar su día grande

Hay días en los que una ciudad no solo celebra una fiesta, sino que lanza un mensaje alto y claro al mundo. Badajoz lo ha vuelto a hacer. La capital pacense se ha convertido este sábado 6 de junio en el epicentro del orgullo, la tolerancia y la diversidad con la celebración de su esperada fiesta de Los Palomos. Una jornada multitudinaria que ha vuelto a demostrar la madurez y el compromiso de una ciudadanía entregada a la causa de la libertad, donde el color, la música y el respeto han tomado cada rincón de los escenarios montados: la Alcazaba y Puerta Palmas.

A pesar de que las agujas del reloj avanzaban con algo de retraso respecto a los horarios previstos, las ganas de fiesta de las miles de personas congregadas no decayeron en ningún momento. El ambiente estaba cargado de expectación y energías muy positivas, lo que ha acabado convirtiendo los minutos de espera en el preámbulo perfecto para una tarde-noche que ya ha pasado a la historia de la ciudad.

Dos escenarios llenos de talento

La propuesta musical de este año ha vuelto a diversificar los flujos de un público que llenaba los accesos desde que se abrían los accesos. La Alcazaba arrancaba motores con los ritmos de Dj Tito Deluxe. El momento álgido de la tarde llegó de la mano de una entregadísima Merche, quien demostró su sintonía con el público pacense. Tras ella, ha tomado el relevo J Kbello y la rebeldía de Femurosa ha preparado el terreno para el plato fuerte de la noche: Ladilla Rusa.

Mientras tanto, en Puerta Palmas, Privan de Camp, seguido de Tokio DJ. Al caer la noche, el protagonismo va a aparar para los pacenses Los Primos DJs, profetas en su tierra que hicieron vibrar a los asistentes antes de ceder los platos a LaVillana dj.

Escenario de la Alcazaba durante la tarde. / Jota Granado

"Una fiesta para todo el mundo"

Para María Cantero, esta ha sido su primera vez en la fiesta: "La estoy disfrutando muchísimo desde que me he ido a comer con mis amigos". María ponía el acento en un deseo de futuro donde no sea "necesario reivindicar tanto, puesto que se debe respetar a todo el mundo sin importar su condición sexual. Lo que más me gusta es el respeto, la armonía y la gente".

Esa línea la comparte Agustín Benítez, vecino de Badajoz y veterano tras cuatro años consecutivos en el evento. Para él, la celebración es "un espacio para reivindicar la libertad, que la gente sea como quiera ser". Además, ha puesto en valor el carácter intergeneracional de la cita: "Viene gente con niños, del colectivo, que no es del colectivo. Es una fiesta para todo el mundo".

La enseñanza familiar es la apuesta de Marina Ballesteros y Esther Ferreira, quienes han acudido con los más pequeños: "Venimos porque nos gusta la diversidad, el amor, el respeto y la tolerancia. Al final es dejar ser a cada uno como es y amar a quien quiera". Para ellas, que los niños vivan Los Palomos es fundamental, puesto que "es necesario que lo vivan desde la tolerancia y la normalización. Que no sea algo que tengan que aprender".

Los artistas toman la palabra

Los protagonistas han dejado dejar clara su implicación emocional con la cita. Los Primos DJs, antes de su actuación, han calificado el evento como "el festival de la casa, de nuestra ciudad". Rememorando sus inicios hace ocho años, explicaban que las sesiones aquí "son muy especiales". Para ellos, definir Los Palomos se reduce a tres conceptos: "Alegría, felicidad y diversión. Toda la gente va con una sonrisa por la calle".

Por su parte, la gaditana Merche se ha mostrado entusiasmada por saldar una cuenta pendiente con la ciudad: "Tenía la espinita de Los Palomos, a ver cuándo me tocaba y este año se ha cumplido. Estoy feliz. Es un público maravilloso". La artista ha defendido el activismo desde el escenario: "Los que tenemos un altavoz tenemos que aportar nuestro granito de arena. Siempre he estado muy unida al colectivo, me siento en casa y soy una más".

La cantante Merche, durante su actuación. / Jota Granado

Un amplio dispositivo de seguridad

Para sostener la marea humana se ha desplegado un amplio operativo de seguridad. La Policía Nacional ha puesto en marcha dos Unidades de Prevención y Reacción -UPR- de Extremadura repartidas una en cada escenario. Por su parte, la Policía Local también ha incorporado a su unidad canina, mientras que Protección Civil ha establecido dos Puestos de Mando Avanzado en Puerta Palmas y la Alcazaba, complementados por equipo de seguridad privada de 18 auxiliares de control de acceso, 23 vigilantes y dos coordinadores de seguridad, sumado a 4 vigilantes más en Puerta Palmas.

El despliegue sanitario de Cruz Roja incluye a unas 40 personas -médicos, enfermeros, técnicos y logística-. Además, cuentan con un puesto sanitario de dos plazas en la Alcazaba y otro de ocho en Puerta Palmas. Asimismo, dos equipos de intervención a pie junto al escenario principal, respaldados por cuatro ambulancias -dos de soporte vital avanzado y dos de soporte vital básico-, un vehículo de intervención rápida y un centro móvil de operaciones. Las estimaciones iniciales oscilan en la horquilla habitual: se esperan entre 60 y 80 intervenciones, la mayoría de carácter leve y muy ligadas a las temperaturas.

Cabe destacar el servicio de apoyo a personas con movilidad reducida desarrollado por Cruz Roja en colaboración con la Fundación Triángulo, para ayudar a personas con problemas motrices a acceder al los recintos, especialmente en la Alcazaba, donde más dificultades hay.

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Badajoz celebra así la XV edición de Los Palomos, consolidando una cita donde la música es la excusa para reivindicar. Un año más, la Alcazaba y Puerta Palmas han sido testigos de que, en Extremadura, el orgullo no se esconde: se grita, se baila y se celebra en libertad.