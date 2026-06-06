Suceso
Noche de incendios en Badajoz: arden un coche y una fachada
La Policía Nacional investiga dos incendios presuntamente intencionados ocurridos en la madrugada de este sábado en Suerte de Saavedra y el Cerro de Reyes
Durante la madrugada de este 6 de junio, se han registrado varios incendios en Badajoz. Los hechos, que se han producido en torno a las 3.30 horas, han tenido lugar en dos barriadas diferentes.
Según ha confirmado la Policía Nacional, uno de ellos sucedía en la barriada de Suerte de Saavedra, donde ardía un vehículo por completo. El otro incendio, se producía en el Cerro de Reyes, donde el fuego se originó en la fachada de una vivienda ubicada en la avenida Luis de Góngora. Ambos sucedían sobre la misma hora.
Hasta los lugares de los hechos se trasladaban los Bomberos de Badajoz, así como la Policía Local y patrullas de la Policía Nacional. Según informan estos últimos, ambos se presumen intencionados.
Actualmente, se están investigando las causas que han derivado en una noche más de incendios en la capital pacense.
- Estos son todos los conciertos de la Feria de San Juan de Badajoz
- El último detenido por los ajustes de cuentas en Badajoz es el ganador del cupón de los 17 millones de euros
- Detenido un varón en Badajoz al intentar robar con intimidación un estanco en María Auxiliadora
- Un nuevo detenido por su implicación en los ajuste de cuentas entre familias en Badajoz: llevaba una pistola y un chaleco antibalas
- Los Salesianos rompe con el Don Bosco y funda su propia entidad deportiva
- El boom comercial de Cerro Gordo: casi diez aperturas en unos meses y nuevos negocios en camino
- Fallece en Badajoz el sacerdote José Manuel Santos Durán, histórico párroco de San Juan Macías, a los 85 años
- Badajoz podrá disfrutar de atardeceres con música en directo desde la terraza de Fundación CB