Las Vaguadas (Badajoz) logra frenar los botellones gracias a la colaboración policial y vecinal

El barrio de Las Vaguadas respira con tranquilidad tras meses de preocupación por los botellones que se venían produciendo en uno de los parques de la urbanización. La situación, que llegó a generar inquietud entre los residentes por los problemas de suciedad, vandalismo e incluso algunos incidentes relacionados con la seguridad, ha experimentado una importante mejoría gracias al trabajo conjunto de la Asociación de Vecinos y la Policía de Proximidad.

Así lo destacan tanto la presidenta de la Asociación de Vecinos de Las Vaguadas, Sol Cruz, como varios residentes de la zona, que coinciden en señalar que la presencia policial y la implicación vecinal han sido claves para devolver la normalidad a uno de los espacios más frecuentados por las familias del barrio.

Colaboración "mano a mano"

"Lo que es el botellón en sí, en cuanto nos pusimos mano a mano, policía y asociación de vecinos, ha funcionado muy bien", asegura Sol Cruz, quien no oculta su satisfacción por los resultados obtenidos durante las últimas semanas.

La representante vecinal reconoce que todavía pueden producirse episodios puntuales, especialmente en fechas señaladas o coincidiendo con celebraciones estudiantiles como las graduaciones, pero insiste en que la situación actual es muy diferente a la que se vivía hace apenas unos meses: "Te puedo decir que hasta personalmente para mí ha sido buenísima la solución", afirma.

Durante gran parte del curso, los vecinos alertaron sobre concentraciones masivas de menores procedentes no solo de Las Vaguadas, sino también de otros puntos de la ciudad. Aquellas reuniones llegaron a provocar molestias y algunos actos vandálicos que afectaron al mobiliario urbano, jardines y zonas comunes.

"Han sabido cómo solucionar el botellón"

Sin embargo, Cruz considera que la respuesta dada por las autoridades ha demostrado que el problema tiene solución cuando existe coordinación y seguimiento. "La solución es presencia policial y actuación. No hay otra", sostiene.

La presidenta vecinal reserva además palabras de agradecimiento para los agentes encargados de la vigilancia en la zona: "El equipo de Policía de Proximidad ha sido fantástico porque en pocas fechas lo ha solucionado con la presencia policial", destaca.

Según explica, la colaboración entre vecinos y agentes ha sido constante durante los últimos meses, manteniendo una comunicación directa incluso durante los fines de semana para actuar con rapidez cuando era necesario. "Han sabido cómo solucionar el botellón", resume.

Menores llegados de toda la ciudad

Una percepción que comparten muchos residentes del barrio. Entre ellos se encuentra Belén Rey, vecina de Las Vaguadas, quien recuerda que la situación llegó a ser especialmente preocupante debido a la corta edad de muchos de los participantes: "Eran niños muy pequeños. No eran adultos haciendo un botellón, sino menores", explica.

La vecina relata que durante algunos fines de semana llegaban grupos numerosos de adolescentes procedentes de diferentes barrios de Badajoz en autobús urbano: "Veías oleadas de 50 o 60 niños por aquí y otros 50 o 60 por allí. La situación ya era un poco caótica", recuerda.

Más allá del ruido, la principal preocupación de los residentes estaba relacionada con la seguridad y con el uso de los espacios públicos por parte de las familias. "No era solo por las molestias, era por la seguridad de todos", señala Rey.

Suciedad, vandalismo e inseguridad

Las consecuencias eran visibles al día siguiente. Vasos, botellas, restos de comida y cristales aparecían repartidos por las zonas verdes y áreas infantiles. "Los niños cuando iban a jugar al parque se encontraban con cristales y con suciedad", lamenta.

Afortunadamente, asegura que el panorama ha cambiado de forma notable en las últimas semanas. "Parece que ahora se ha cogido un poquito y está la policía muy pendiente. Llevamos unos fines de semana que no hay", afirma.

La vecina también pone en valor el papel desempeñado por la asociación vecinal para llamar la atención sobre una situación que, según reconoce, comenzaba a descontrolarse. "Gracias a la asociación de vecinos que se ha movido mucho para cortar este tema, porque se estaba yendo de las manos", asegura.

Sin bajar la guardia

Pese a la satisfacción general, tanto vecinos como responsables de la asociación consideran que no es momento de bajar la guardia. Sol Cruz advierte de que algunos episodios recientes demuestran que el problema puede reaparecer si desaparece la vigilancia: "En cuanto se baja la guardia, renace. Esto es como las malas hierbas, si no las controlas, ahí siguen brotando", explica gráficamente.

Aun así, el balance que realizan es claramente positivo. La sensación predominante entre los residentes es que el barrio ha recuperado buena parte de la tranquilidad que siempre ha caracterizado a Las Vaguadas y que la experiencia ha demostrado la importancia de la colaboración entre administraciones y ciudadanía. "Satisfacción total", resume la presidenta vecinal.

Un sentimiento compartido por numerosos vecinos que, tras meses de preocupación, vuelven a ver cómo los parques y espacios públicos recuperan su función principal: ser lugares de encuentro seguros para las familias, los niños y el conjunto de los residentes de uno de los barrios más emblemáticos de Badajoz.