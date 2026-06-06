Un viaje al Badajoz modernista y transgresor: la Ruta por la obra de Antonio Juez

Medio centenar de personas -entre ellos seis visitantes de fuera de la ciudad, uno de ellos llegado desde Brasil- han podido recorrer las calles de Badajoz para descubrir la obra del artista pacense Antonio Juez (1983-1963). Organizada por la Asociación Amigos de Badajoz en el marco de Los Palomos, la ruta cultural ha redescubierto a un artista polifacético, valiente y adelantado a su tiempo. Nacido en Badajoz, destacó por su exquisita cultura, su elegancia -vestía con traje, bastón y sombrero- y su valentía al vivir su homosexualidad e identidad transgresora en una época difícil.

La primera parada tuvo lugar en la escalera del Ayuntamiento de Badajoz. Allí preside el tapiz -realmente es un falso tapiz- llamado 'Las armas de Badajoz', una tela pintada y coloreada que ha sido limpiada y restaurada en su totalidad. Durante años, la autoría de esta obra fue un misterio para los pacenses. Sin embargo, al retirarla para su restauración, la ciudadanía se percató de su ausencia y comenzó a preguntar por su paradero. Según ha adelantado la Asociación Amigos de Badajoz durante la visita, presentarán un proyecto para proteger la obra con un metacrilato, evitando así su deterioro.

Fotogalería | Antonio Juez, el artista autodidacta pacense, protagonista de una ruta guiada en Badajoz / Jota Granado

Su refugio en la calle Vicente Barrantes

El recorrido continuó por la calle José Luis Prudencio, deteniéndose ante la casa donde se reunían los intelectuales en los años 50. Tras pasar por la estatua de Luis de Morales y recordar la primera exposición en un local de la calle San Juan, la comitiva bajó por la calle Virgen de la Soledad hasta llegar al número 16 de la calle Vicente Barrantes. En este edifico de tres plantas vivió y murió Antonio Juez a los 70 años. Tras viajar por Madrid -donde se marchó con solo 13 años-, Barcelona y París, Juez regresó a su Badajoz natal. Tras la muerte de su madre en 1950, el artista se recluyó en su vivienda.

Sofía Fernández, una joven pacense ha valorado la experiencia: "Aunque soy de aquí, no había pasado por ciertas calles por las que hemos estado ni me había fijado en los detalles". Además, ha celebrado que la ruta le permite descubrir una parte de Badajoz que pocos conocen.

El Museo de Bellas Artes de Badajoz -Muba- ha ofrecido a los asistentes una visita por la obra de Juez, pero también han podido visitar en primicia del cuadro 'La Piedad' de Luis de Morales, que hasta ahora no ha estado disponible para el público. Frente a esto, el Muba ha mostrado toda la colección de Antonio Juez, impactando especialmente su autorretrato, donde se muestra como mujer -identidad trans- y firmando como Rafael Sancio para protegerse.

Las cinco mujeres fatales

También se han analizado sus cinco 'femmes fatales': 'Venus', 'Haru-Ko', 'Carmen', 'Cleopatra' y 'La Reina de Saba'. Todas ellas son piezas clave junto a su obra cumbre: el tríptico 'Letania Vitae'.

La ruta también recordó al Juez urbanista. Tras ser profesor en la Escuela de Artes y Oficios durante 20 años, fue nombrado jefe de Parques y Jardines. Con presupuestos ridículos, diseñó los jardines de la Alcazaba y sus laderas. Su estratega era crear zonas verdes pegadas a ambos lados de monumentos históricos para que las autoridades no pudiesen derrumbarlos. A él le debemos también el estanque de Castelar.

Este vínculo entre su arte y la gestión del entorno urbano sorprendió a los asistentes. Arsenio Tomé comentaba que "es muy interesante el tema de parques y jardines" porque nunca se hubiese pensado que "está relacionado con el arte y la conservación". Las historiadoras del arte y pacenses, Miriam Robles y Pilar Méndez, han destacado el acierto del formato: "Es curioso que sea por las calles porque nunca se suele hacer el recorrido". Apuntan que es admirable que "se vea la influencia que tuvo su figura y lo que hizo por la ciudad".

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El tour concluyó recorriendo los lugares que marcaron su cotidianidad: la iglesia de Santo Domingo, el parque de Castelar y la Escuela de Artes y Oficios. Esto cerró el círculo de un genio que diseñó, pintó y protegió Badajoz.