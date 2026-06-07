Rebeca Cáceres: "La verdadera urgencia no es tener más, sino vivir con honestidad"

Vivimos obsesionados con alcanzar una versión irreal de la felicidad, medir el valor de cada persona en estatus, reconocimiento y cosas materiales. Para poner los pies en la tierra hablamos con Rebeca Cáceres, autora pacense del exitoso libro ‘El éxito de ser tú’. Doctora en Psicología, se ha fraguado a lo largo de dos décadas de ejercicio profesional una visión clara sobre ello.

En un ejercicio de honestidad y coherencia con sus valores, la especialista llegó a cerrar en su momento dos exitosas consultas en Salamanca y Madrid al darse cuenta de que eso que realizaba no la hacía feliz; una decisión que demuestra que aplica en sí misma lo que propone a sus pacientes. Hoy, compagina la consulta con la docencia en la Universidad de Navarra y la Universidad Internacional de Valencia, convirtiéndose en una de las voces más importantes de España que propone una salud mental más humana.

Lejos de juzgar las aspiraciones de la sociedad actual, Cáceres desmiente el triunfo moderno desde la empatía y la profesionalidad. Señala que la verdadera urgencia de nuestra época no debe ser tener más, sino aprender a vivir con honestidad en un entorno lleno de ruido y distracciones.

Frente a la acumulación de estatus, la psicóloga defiende lo que llama “coherencia interna”. Esto consiste en alinear tres ejes: lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. La fractura de esa línea es el origen del sufrimiento. No se trata de evitar el dolor, sino de frenar la traición propia. Sostener un trabajo insoportable o una relación vacía solo por inercia consume mucha energía psicológica que acaba mutando en otros problemas. Pero el conflicto real llega cuando nos acostumbramos a vivir desconectados de nosotros mismos.

Las mentes inquietas, las que más sufren

Cáceres sostiene que gran parte de nuestra salud mental depende de la sintonía entre nuestra identidad y el contexto que tenemos. Su perspectiva es clara: las personas con mentes inquietas desarrollan graves problemas de ansiedad si se ven obligadas a operar en entornos pausados.

Para explicar esto, la terapeuta recurre a su propia biografía. A pesar del amor que profesa por su Badajoz natal, su ritmo interior exigía otra velocidad: “Badajoz es maravillosa, pero yo necesito más. En Madrid soy muy feliz porque la persona que soy está alineada con la vida que tengo”. Pero advierte que esta regla es bidireccional: alguien que busque tranquilidad no podría vivir en la marea humana y el bombardeo de estímulos de la Gran Vía madrileña.

El hecho de vivir vidas que no queremos ha provocado, según dice, un fenómeno alarmante en nuestro país: el abuso de psicotrópicos. Y es que España lidera el consumo mundial de benzodiacepinas, un dato “desolador” y que atribuye a las carencias del sistema de salud. Con largas listas de espera en la sanidad pública y la imposibilidad económica de ir a terapia privada, recetar ansiolíticos es la vía rápida del sistema de salud español. Pero tapar el síntoma no soluciona el problema: “Si quiero dejar a mi marido, una pastilla no me va a ayudar; solo me mantendrá infeliz y medicada, pero en el mismo sitio”, sentencia.

'El éxito de ser tú': una brújula de papel

Toda esta filosofía, destilada a lo largo de su carrera profesional, es el núcleo de su nuevo libro, ‘El éxito de ser tú’. En sus páginas, Cáceres propone desaprender las narrativas impuestas sobre el triunfo -incluyendo el mito del “sueño americano”- para atreverse a diseñar un bienestar soberano y privado. El volumen no se presenta como un manual de recetas mágicas, sino como una hoja de ruta honesta para reconectar con tu interior, un planteamiento que ha resonado con fuerza en el sector cultural y que cuenta con la complicidad y reflexiones de figuras como la escritora Nuria Labari o la cantante Vanessa Martín.

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Este libro se presenta este lunes 8 de junio a las 19.00 horas en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz. Una oportunidad idónea para escuchar de viva voz a una profesional decidida a desmontar los falsos mitos de la realización moderna y recordar que el éxito más rotundo no necesita, bajo ninguna circunstancia, la aprobación de ningún espectador.