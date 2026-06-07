Frida Kahlo, Lola Flores, Bebe o Carolina Coronado dan rostro en Badajoz a la nueva muestra de Olalla M. Zamora

A veces, un rostro basta para contar una historia. La artista emeritense Olalla M. Zamora Morán presenta en Fundación CB de Badajoz la exposición 'Luminiscentes, mujeres que brillan', una colección centrada en el retrato femenino y en la capacidad de la pintura para expresar emociones, identidad y fuerza interior.

La muestra, inaugurada ayer a las 19.00 horas en la sede de Fundación CB de la calle Montesinos, reúne rostros de mujeres conocidas y anónimas con un objetivo: representar la diversidad femenina desde distintas edades, trayectorias y realidades. Entre las protagonistas se encuentran figuras muy cercanas a la artista, como su madre y sus dos hijas, junto a mujeres a las que admira especialmente.

"Están las tres mujeres de mi vida, que son mi madre y mis dos niñas, y luego mujeres a las que admiro como Frida Kahlo, Carolina Coronado, Bebe o Lola Flores", explica Olalla M. Zamora.

Con esta selección, la creadora busca construir un relato visual en el que todas las mujeres puedan sentirse reflejadas, ya sea desde la intimidad familiar, la creación artística, la literatura, la música o la cultura popular.

Una pintura que cambia con la luz

El título de la exposición, 'Luminiscentes, mujeres que brillan', nace de la voluntad de plasmar esa luz propia que, según la artista, habita en cada mujer. Para ello, Zamora utiliza colores intensos, pinceladas dinámicas y efectos visuales que adquieren una nueva dimensión bajo luz negra.

"La idea nació de cómo plasmar la brillantez que tenemos las mujeres, esa grandeza interior", señala la artista. "Me pareció una idea fantástica el contraste de poder ver un cuadro con luz natural y después cambiar las luces para que saliera esa fuerza interior que transmiten los cuadros".

El resultado es una exposición vibrante, en la que cada retrato invita a mirar más allá de la superficie. Las obras no solo muestran rostros, sino también emociones, símbolos y una energía que se revela de forma distinta según la luz con la que se contemplen.

Una artista en evolución constante

Nacida en Mérida y residente en Almendralejo, Olalla M. Zamora Morán es una pintora autodidacta que ha construido su camino artístico a través de la constancia, la experimentación y la búsqueda de nuevos lenguajes visuales.

Aunque el dibujo formó parte de sus primeros pasos creativos, fue en la última década cuando retomó con mayor intensidad su práctica artística. Desde entonces, ha desarrollado un estilo propio en el que combina técnicas como el grafito, el acrílico, el óleo y el arte digital.

Su obra se caracteriza por una exploración continua del color, la composición y la expresividad. En esta nueva etapa, la artista se abre al público con una propuesta que funciona también como una declaración personal y creativa.

Una exposición para todos los públicos

Aunque el eje central de la muestra es la mujer, Zamora insiste en que 'Luminiscentes, mujeres que brillan' está pensada para todo tipo de visitantes. La intensidad cromática y el juego de luces hacen que la exposición pueda resultar atractiva tanto para adultos como para niños. "Es una exposición de mujeres porque mi idea fue mostrar el tema de la mujer, pero están involucrados tanto mujeres como hombres", afirma.

Con esta propuesta, Fundación CB acoge una muestra que invita a detenerse, observar y conectar con la luz simbólica que atraviesa cada pieza. Una exposición sobre mujeres que brillan, pero también sobre la mirada, la sensibilidad y la fuerza que puede esconderse detrás de cada rostro.

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Olalla coloca una de las pinturas de la exposición. / Cedida

'Luminiscentes, mujeres que brillan' puede visitarse hasta el 26 de junio.