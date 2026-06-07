En la ermita de la Soledad
Badajoz conmemora 13 años de la Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad
La Hermandad de la Soledad prepara ya la Novena de septiembre tras concluir los actos conmemorativos del aniversario
El fervor y la tradición han vuelto a darse la mano en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz. Este domingo, 7 de junio, la ermita de la Soledad ha acogido la celebración de la eucaristía en conmemoración del decimotercer aniversario de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad.
El acto, que ha contado con una notable representación de fieles y hermanos, evoca de manera directa lo vivido el 8 de junio de 2013. Aquella jornada quedó grabada en los anales de la diócesis como un hito largamente esperado por los ciudadanos de Badajoz. No en vano, la ciudad no se entiende sin la presencia de una de las hermandades más antiguas de la capital pacense, cuya trayectoria institucional y devocional supera ya los 350 años de historia.
Francisco José Gutiérrez, hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, ha destacado la profunda alegría que supone para la corporación mantener viva la llama de este recuerdo año tras año. "Es un día para recordar el cariño del pueblo de Badajoz y revivir una coronación que fue un hito para toda la diócesis", señalaba al término de la celebración, subrayando la importancia de dotar de contenido y solemnidad tonto a los aniversarios anuales como a los futuros proyectos de mayor envergadura que se celebrarán cuando se alcancen fechas redondas.
La jornada dominical ha revestido, además, un carácter de renovación interna en la cofradía. Durante el transcurso del acto, se ha procedido a la toma de posesión oficial de Francisco José Reyes como nuevo miembro de la Junta de Gobierno. Esto supone una inyección de compromiso para seguir gestionando el patrimonio material y humano que la hermandad ostenta día a día.
Próxima cita: música en la capilla superior
La agenda conmemorativa de este decimotercer aniversario no concluye aquí. Debido a compromisos institucionales en la visita del Papa a Madrid, el reconocido pianista y colaborador de la hermandad, Pedro Monty, no ha podido asistir a la liturgia. Por ello, se ha visto aplazada su actuación musical hasta el próximo sábado, 13 de junio, a las 20.00 horas, suponiendo el broche de oro a la celebración de la coronación.
La capilla superior de la ermita de la Soledad acogerá el concierto extraordinario a cargo de Monty, un recital abierto a toda la ciudadanía hasta completar el aforo del recinto.
Con la mirada puesta en el horizonte, la Hermandad de la Soledad no detiene su actividad de cara al periodo estival. Tras la inminente festividad del Corpus Christi, la junta reguladora comenzará a trabajar intensamente en los preparativos de la tradicional Novena del mes de septiembre, la siguiente gran cita en el calendario de una de las instituciones más arraigadas e identitarias de la ciudad de Badajoz.
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