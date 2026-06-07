Un incendio de contenedores afecta a tres vehículos y una fachada en Badajoz

Un aparatoso incendio urbano ha sobresaltado a los vecinos de la calle Canarias a media tarde este domingo. El fuego, que comenzó a las 16.30 horas cerca de la iglesia, ha provocado importantes daños materiales aunque, afortunadamente, no hay que lamentar heridos.

Según han informado fuentes de la Policía Local, el origen de las llamas se ha localizado en el conjunto de contenedores ubicados a la altura del número 7 de la calle Canarias. El fuego tomó fuerza con rapidez, generando una gran y densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Como consecuencia de las llamas, estas se propagaron hacia los coches que estaban aparcados en la zona, afectando a tres vehículos, además de la fachada más cercana.

Desde el primer momento, patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar el perímetro y asegurar la zona, permitiendo a los bomberos realizar la labor de extinción y evitar su expansión.

Las autoridades han confirmado que el suceso se ha cerrado sin ningún tipo de daño personal.

Fuego en la zona trasera de Los Montitos

De forma simultánea, los Bomberos de Badajoz han infromado que, a la misma hora aproximadamente, también ha tenido lugar un incendio en la parte trasera de la urbanización de Los Montitos. En este punto se declaraba un incendio de vegetación que ha obligado a movilizar a los servicios de extinción para evitar que las llamas se acercasen a las viviendas.

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A esta hora, se desconocen las causas que han originado sendos incendios.