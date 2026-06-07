Esta semana empiezan las obras para trasladar el centro de salud Los Pinos al Palacio de Congresos de Badajoz

La obra para trasladar de forma provisional el centro de salud Zona Centro de Badajoz, conocido como Los Pinos, al Palacio de Congresos comenzará la próxima semana, según las previsiones de la Consejería de Cultura.

Así lo ha confirmado el director general de Cultura, José Luis Gil, que ha explicado que tanto la empresa adjudicataria como el Servicio Extremeño de Salud (SES) "accedieron a empezar un poco más tarde" de lo inicialmente previsto como consecuencia de que el palacio de congresos acogió el jueves un concierto.

La Dirección General de Planificación Económica del Servicio Extremeño de Salud (SES) adjudicó las obras a la UTE (unión temporal de empresas) formada por Albero Extremadura S.L.U. y Cinma Instaladores S. L. Su oferta económica fue de 1.924.568 euros.

Los trabajos comenzarán la semana que viene con un plazo de ejecución de cinco meses, aunque "conociéndose este tipo de actuaciones" el final de estas tareas "podrían irse quizá más allá de final de año", señaló Gil. El traslado del centro de salud es provisional, a la espera de que se pueda ubicar definitivamente en un ala del Hospital Provincial, que compartirá con la Escuela Oficial de Idiomas, cuyo proyecto está ya en trámites.

El director general reconoció que la obra afectará a los ensayos de la Orquesta de Extremadur (Oex), más allá del "parón" de la formación en verano, para lo cual se han propuesto soluciones alternativas como llevar a cabo estas tareas en espacios como el teatro López de Ayala.

"Toda obra afecta a cualquiera" de su entorno cercano, comentó, y "decir lo contrario sería mentir".

Estos trabajos de adaptación de las instalaciones no afectarán no obstante a la programación de conciertos de la Oex, que comenzarán siempre dos horas después del final de la jornada diaria de las obras.

1.400 metros cuadrados

Según se explicó en su momento, el centro de salud usará parte del sótano, de la planta baja y de la primera planta. En total ocupará 1.400 metros cuadrados. Los responsables de obras de la consejería escogieron el anillo acristalado como parte importante de las nuevas instalaciones, un espacio que ya tuvo uso sanitario durante la pandemia de covid como centro de vacunación.

Las principales obras consistirán en compartimentar los espacios diáfanos que dispone el edificio. Además, deberán incorporar suministros y equipamientos necesarios para su uso médico.

La intervención se plantea como poco invasiva y se evitará la manipulación estructural de los espacios. Todo esto para que la huella que se deje sea la mínima una vez que se abandonen estas instalaciones.

Siete años pendientes

Desde hace más de siete años los usuarios y profesionales del centro de salud Los Pinos están pendientes de su traslado. Los problemas estructurales del edificio que alberga actualmente este centro sanitario, situado a pocos metros del Palacio de Congresos, en Ronda del Pilar, hacen que sea necesaria una nueva ubicación. La nueva sede está elegida, parte del antiguo Hospital Provincial, pero hasta que esto sea una realidad, pasará un largo tiempo. Por ello, y ante la necesidad de abandonar la sede actual, la Consejería de Salud y Servicios Sociales decidió buscar una ubicación temporal para evitar cualquier contratiempo. Desde que Sara García Espada se hiciera cargo de la consejería ha repetido en reiteradas ocasiones que el traslado de este centro era una de sus prioridades. Para cumplir con esta intención, el 16 de enero de 2025 anunció que habían encontrado una ubicación intermedia hasta que el antiguo Hospital Provincial pudiera estar operativo.

Entonces la consejera explicó que el anillo acristalado del palacio de congresos era el lugar decidido. Se escogió este espacio por varios motivos, entre ellos, la proximidad al actual y la accesibilidad. Ambos aspectos muy relacionados con el perfil de usuarios que tiene este centro, una población de avanzada edad. Desde la consejería insistieron en la necesidad de que la sede temporal estuviera en la misma zona en la que está en la actualidad para evitar que los mayores tuvieran que desplazarse a la periferia. Este punto también lo cumplía el palacio de congresos, que se encuentra a 150 metros del centro de salud actual y a la misma distancia del Hospital Provincial.

El ayuntamiento ha cedido las instalaciones durante seis años, por lo que existe margen suficiente para finalizar las obras sin que venza este tiempo.