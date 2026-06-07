Dos vehículos implicados en un accidente en la carretera de Badajoz a Sevilla

Un aparatoso accidente de tráfico se ha producido a primera hora de la tarde de este domingo 7 de junio en la carretera N-432, conocida como la carretera de Sevilla. A pesar de la espectacularidad del impacto, las autoridades han confirmado que no hay que lamentar daños personales.

El siniestro vial se producía a las 12.55 horas y se han visto implicados dos vehículos, según ha confirmado la Guardia Civil. Según los primeros informes, un vehículo de la marca Mercedes ha recibido un impacto frontal en su lateral por parte del segundo vehículo involucrado, dejando importantes daños materiales.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado de inmediato una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, encargada de regular la circulación en la zona, así como un equipo de Atestados para recabar las pruebas necesarias.

Por el momento, la investigación se encuentra en una fase muy temprana. La Guardia Civil trabaja para esclarecer el choque, por lo que aún no se han determinado las causas oficiales que originaron el impacto.

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A falta de una valoración médica, la Guardia Civil ha confirmado que no ha habido que reseñar daños personales.