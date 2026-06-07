Badajoz acoge una visita guiada y una exposición en su Archivo Histórico-Provincial

La Junta de Extremadura se suma a la conmemoración de la Semana Internacional de los Archivos 2026 y programa una visita guiada y una exposición el 9 de junio en el archivo histórico-provincial de Badajoz, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, para visibilizar la función pública y cultural del centro.

Con esta efeméride, que se celebrará en la región del 8 al 12 de junio y bajo el lema '#ArchivosParaLaJusticia: Derechos, memoria y futuros', se pretende acercar los archivos a la sociedad y dar a conocer su papel en la preservación de la memoria colectiva, la transparencia administrativa y la garantía de derechos.

Por este motivo, el martes 9 de junio se ha programado una visita guiada al Archivo Histórico-Provincial de Badajoz, a las 12:00 horas, cuyo acceso será libre hasta completar aforo.

En el Archivo Histórico Provincial de Badajoz se podrá disfrutar de la exposición 'La canción protesta en Badajoz (1976)', que encaja de forma principal en el subtema: 'Reconocimiento, dignidad humana y experiencias vividas: que pretende preservar testimonios, historias orales y narrativas comunitarias para restaurar la memoria y reforzar la dignidad'.

La muestra se compone de una selección de documentos custodiados en este archivo relacionados con los recitales de canción protesta celebrados en Badajoz en 1976, con la participación de cantautores como Luis Pastor, Pablo Guerrero, Juan Antonio Espinosa, Luis Regidor, Elisa Serna y Quintín Cabrera.

La exposición sirve para constatar las distintas fases del procedimiento administrativo que debían seguirse para la celebración de estos actos y, por tanto, permite ver cómo se documenta y controla la expresión cultural en un periodo clave de la Transición.

Es una iniciativa del Consejo Internacional de Archivos con la que se pretende destacar cómo estos centros ayudan a las sociedades a buscar la verdad, la responsabilidad y el cambio protegiendo los derechos y construyendo un futuro más justo e inclusivo.

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Los archivos extremeños custodian decisiones, actuaciones y memoria. Conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. Son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y transparencia de las actuaciones administrativas, protegen los derechos de los ciudadanos y son fundamentales para la investigación, la memoria colectiva y la identidad de nuestra sociedad.