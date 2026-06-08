Granja El Cruce y Aoex renuevan su compromiso solidario con una campaña contra el cáncer de próstata

La empresa extremeña Granja El Cruce y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) han reafirmado su alianza solidaria con la renovación del convenio de colaboración para este año. El proyecto, que ya tuvo "una excelente acogida" en su primera edición dedicada al cáncer de mama, se centrará a partir de este mes de junio en dar visibilidad y recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de próstata. Las acciones benéficas se pondrán en marcha a través de la red de tiendas de alimentación, facilitando que los ciudadanos puedan realizar sus aportaciones directamente en sus establecimientos de confianza.

La actual campaña se iniciará oficialmente del próximo día 11 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Próstata, y se prolongará durante un mes completo, hasta el 10 de julio aproximadamente. Durante estas cuatro semanas, se desplegarán un total de 33 huchas solidarias, 24 de ellas estarán en las tiendas de la ciudad de Badajoz, mientras que las otras 9 se extenderán a comercios de La Codosera, Alburquerque, San Vicente de Alcántara, Valencia de Alcántara, La Roca de la Sierra, Puebla de Obando, Gévora, y Villar del Rey. Esta distribución busca acercar la iniciativa a entornos rurales. El objetivo prioritario es dar visibilidad a una enfermedad que impacta de manera directa en el entorno familiar y obtener recursos económicos para sostener la asistencia médica y psicológica en la región.

El gerente de Granja El Cruce en Badajoz, Marcos Gómez Gallardo, explica que el objetivo es aportar un grano de arena frente a un problema de salud muy extendido. "Nuestro objetivo es darle visibilidad al cáncer y recoger fondos para ayudar a asociaciones extremeñas a combatir esta enfermedad", afirma Gómez. Para la asociación, este tipo de colaboraciones con empresas privadas de la región supone un impulso que va mas allá de la recaudación económica. La presidenta de Aoex, Isabel Rolán, destaca el inmenso valor de estar presentes en los comercios locales diarios. "La colaboración de Granja El Cruce para nosotros es importante. No solo por lo que se recauda para seguir apoyando a pacientes y familiares sino también por que nos da visibilidad."

Servicios gratuitos para las familias

El dinero recaudado no solo va a destinado al tratamiento, también a prestaciones esenciales como el apoyo psicológico y social en hospitales, voluntariado, talleres adaptados y la asistencia de profesionales especializados como fisioterapeutas y logopedas. Además de estas atenciones asistenciales, las donaciones recibidas a través de las huchas contribuyen a sostener programas específicos de Aoex de gran impacto social. Entre ellos, destaca el préstamo gratuito de material ortoprotésico, disponible cualquier persona en situación de cuidados paliativos. Esta iniciativa ofrece a pacientes que cumplen ciertos requisitos físicos y económicos la atención gratuita de un cuidador en sus casas durante dos horas diarias.

Por su parte, la directora técnica y coordinadora de trabajo social en Aoex detalla que el convenio fija dos grandes campañas anuales coincidiendo con los días mundiales de cada patología: una en octubre para el cáncer de mama y otra en junio para el de próstata. La elección de este tipo de cáncer en el mes de junio responde a la alta incidencia de este tumor masculino, el cuarto más frecuente en el país, que afecta a unos 35.000 hombres.

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Con el lema 'Alimentar la esperanza y transformar la vida de las personas', ambas entidades invitan a la ciudadanía a pasarse por sus tiendas de cercanía a partir del jueves, demostrando cómo un gesto sencillo en el comercio del barrio puede marcar una gran diferencia en la salud de toda una comunidad.