Badajoz moderniza su Laboratorio de Salud Pública con una inversión de casi 400.000 euros

El Área de Salud de Badajoz ha iniciado la licitación para la adquisición, instalación y puesta en marcha de un nuevo cromatógrafo líquido con detector de masas y un espectrómetro ICP-MS para el Laboratorio de Salud Pública, una actuación que supondrá una inversión total de 398.000 euros.

La inversión permitirá renovar equipamiento altamente especializado que se encuentra en situación de obsolescencia funcional y técnica, garantizando la continuidad de análisis esenciales para la protección de la salud pública y el mantenimiento de técnicas acreditadas que actualmente realiza el laboratorio. Estos análisis resultan fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria, controlar la calidad de las aguas de consumo y vigilar la presencia de sustancias potencialmente perjudiciales para la salud.

El Laboratorio de Salud Pública de Badajoz, integrado en el Área de Salud de Badajoz y ubicado en la primera planta del Hospital Universitario de Badajoz, está acreditado según la norma ISO 17025 desde 2013. Esta condición, que reconoce la implantación de un sistema de calidad, la competencia técnica y la validez legal de sus resultados, exige disponer de equipamiento actualizado que permita adaptar los programas sanitarios a los requerimientos normativos vigentes.

Equipos obsoletos

La incorporación del nuevo cromatógrafo permitirá sustituir dos equipos que han quedado obsoletos y garantizar la continuidad de análisis fundamentales para la seguridad alimentaria. Entre ellos se encuentran los controles de nitratos en alimentos, la detección de micotoxinas y el análisis de residuos de plaguicidas en productos vegetales. Además, facilitará la realización de nuevas pruebas en el propio laboratorio, evitando el envío de muestras a centros externos.

Por su parte, la renovación del espectrómetro ICP-MS mejorará la capacidad del laboratorio para analizar la calidad del agua de consumo y detectar posibles contaminantes como los metales pesados. Esta inversión permitirá además recuperar técnicas de análisis que habían quedado limitadas por la obsolescencia del equipamiento existente.

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Con esta inversión, el Área de Salud de Badajoz continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras y equipamientos, garantizando la prestación de servicios esenciales para la vigilancia, prevención y protección de la salud de la ciudadanía.