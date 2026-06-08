Ecuextre abre este jueves con la I Copa Ibérica de Doma Clásica y la exposición 'Toreros de Plata'

Una carreta del Rocío tirada por bueyes de raza berrenda recorrerá Ifeba. No será la única novedad. Ecuextre abre este jueves en Badajoz con el estreno de la I Copa Ibérica de Doma Clásica, una competición internacional promovida por asociaciones de España y Portugal vinculadas a la raza lusitana.

La Feria del Caballo y Feria del Toro celebra su XVII edición del 11 al 14 de junio en las instalaciones de Ifeba, con un programa que combina competición, actividades taurinas, propuestas ecuestres, gastronomía y ocio. El certamen busca consolidar a la ciudad como gran punto de encuentro hispanoluso de los sectores ecuestre y taurino.

Será inaugurado oficialmente a las 12.00 horas y ocupará la totalidad del recinto ferial, con más de 30.000 metros cuadrados destinados a competiciones, exposiciones, zona comercial, espacios gastronómicos y actividades de ocio. La feria reunirá a más de 350 caballos, unos 150 jinetes y alrededor de un centenar de ganaderías y yeguadas de razas puras, cifras que refuerzan su peso dentro del calendario nacional e internacional.

La concejala de Ifeba, Elena Salgado, ha destacado que esta edición "volverá a reunir en un mismo espacio el mundo del caballo y del toro, dos sectores profundamente ligados a nuestra historia, nuestro territorio y nuestra identidad cultural". También ha subrayado el impacto económico de la cita, ya que durante cuatro días "recibiremos miles de visitantes que dinamizarán la actividad hotelera, hostelera, comercial y de servicios".

Entre los datos que avalan la importancia del certamen, la organización recuerda que Extremadura cuenta con más de 120 ganaderías de toros, representa el 25% del censo nacional de raza de lidia y alberga alrededor de 180 yeguadas, con más de 42.000 caballos censados. En este contexto, Ecuextre en Badajoz se presenta como una feria singular, única por integrar en un mismo espacio el mundo del caballo y el toro.

La Institución Ferial de Badajoz dispondrá para el evento de dos pistas ecuestres reglamentarias interiores, plaza de toros portátil interior, zona comercial, una pista exterior de competiciones ecuestres, pistas de calentamiento y boxes para los equinos. A ello se sumará una destacada zona expositiva comercial y profesional en la que empresas, firmas del sector, entidades e instituciones presentarán productos, servicios y novedades.

La primera Copa Ibérica de Doma Clásica

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de la I Copa Ibérica de Doma Clásica, promovida conjuntamente por la Asociación Portuguesa del Caballo Lusitano y la Asociación Española de Criadores de Caballos Pura Sangre Lusitano. Esta competición internacional tendrá en Ecuextre su sede inaugural y permitirá proclamar en Badajoz al mejor caballo lusitano de la Península Ibérica.

Salgado ha remarcado que esta cita supone "un escenario de una competición inédita y de un enorme prestigio internacional". Además, ha señalado que la presencia del caballo lusitano representa "un importante atractivo para el público portugués", que cada año acude de forma masiva a Badajoz para disfrutar de la feria.

La directora de Ifeba, Pepa Dueñas, y la concejala Elena Salgado, durante la presentación. / Cedida

El programa hípico incluirá el 10º Concurso Morfológico de Caballos Pura Raza Española, categoría tres estrellas; el Campeonato de España de Doma Clásica de Caballos Pura Sangre Lusitanos; el Festival Morfológico Internacional y Campeonato de España del Caballo Pura Sangre Lusitano; el Trofeo de Doma Clásica Ecuextre; el Concurso de Doma Vaquera; el Concurso de Cría y Selección Hispanoárabe; la valoración de reproductores machos de Pura Sangre Lusitano; el 50º Campeonato Nacional de Faena y Doma de Campo y 36º Trofeo Ciudad de Badajoz; y el 1º Campeonato de España de Equitación de Trabajo AEPSL.

También se rendirá homenaje a Sociedades das Silveiras, una de las ganaderías portuguesas de cría de caballo lusitano más prestigiosas, cuyos ejemplares han sido reconocidos en concursos morfológicos, doma clásica, equitación de trabajo y disciplinas vinculadas al toreo a caballo.

'Toreros de Plata', homenaje al escalafón de plata

El área taurina tendrá uno de sus grandes atractivos en la exposición temática 'Toreros de Plata', una muestra dedicada a los subalternos que acompañan a las figuras del toreo. La exposición reunirá vestidos, capotes, fotografías, objetos y otros elementos vinculados a 26 hombres de plata del panorama nacional, todos ellos con una trayectoria reconocida dentro de la tauromaquia.

La muestra incluirá además un homenaje a Manolo Montoliú, reconocido banderillero que perdió la vida en el ruedo de la Real Maestranza de Sevilla tras sufrir una cornada. Según ha explicado Salgado, el objetivo es que el visitante pueda "descubrir la historia, la importancia y la contribución de estos profesionales al arte de la tauromaquia".

En este mismo ámbito, Ecuextre 2026 rendirá reconocimiento a Alejandro Talavante con motivo del vigésimo aniversario de su alternativa. El torero extremeño visitará la feria el jueves por la tarde para recibir este homenaje. También se reconocerá el 20 aniversario del matador Santiago Ambel Posada.

La plaza de toros interior acogerá durante los cuatro días las tradicionales exhibiciones de "Las Artes de la Tauromaquia", con la participación de alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz y de la Escola de Toureio e Tauromaquia da Moita. También participarán los novilleros con picadores David Gutiérrez y Sergio Domínguez "el Mella"; los matadores Miguel Ángel Silva, Joaquim Ribeiro "Cuqui", Javier Zulueta y Oliva Soto; el grupo de forçados amadores Aposento da Moita y recortadores de Arte y Raza.

El programa taurino se completará con la exhibición de escuelas taurinas del domingo, presentaciones, coloquios, un encuentro con la novillera Olga Casado el sábado por la tarde y la presentación del "Libro Verde del Toro Bravo" por parte de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia.

Gastronomía, ocio y actividades para todos los públicos

La programación de Feria del Caballo y Feria del Toro se completará con propuestas culturales, música, actividades infantiles y espacios gastronómicos. Como novedad, se promoverá el consumo de carne de vacuno de raza berrenda, con una degustación de carne de berrendo en negro y berrendo en colorado preparada por la Asociación Extremeña de Ganaderos de Raza Berrenda en Negro y Colorao. Esta iniciativa busca poner en valor una raza autóctona de gran importancia para el patrimonio ganadero extremeño.

Otra de las novedades será la presencia de una tradicional carreta del Rocío tirada por bueyes de raza berrenda, que recorrerá el recinto ferial y se unirá a un desfile de moda taurina de la diseñadora Sofía Rivera. También habrá espectáculos flamencos y ecuestres, Amazonas de Portugal con equitación tradicional, una clase maestra de doma clásica impartida por el jinete y ganadero Ignacio Bravo y una exhibición de caballo Árabe en Vaquera el domingo.

La Junta de Extremadura participará con stand institucional y actividades infantiles, como talleres de confección de muletas, decoración de herraduras, confección de banderillas, elaboración de caballos divertidos y talleres de arcilla taurina y ecuestre.

El cartel de la edición. / Cedida

La feria abrirá el jueves de 11.00 a 21.00 horas; viernes y sábado, de 10.00 a 21.00 horas, con terraza nocturna y gastronomía a partir de las 21.00 horas; y domingo, de 11.00 a 19.30 horas. La entrada tendrá un precio de tres euros y podrá adquirirse online en la web de la feria.

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