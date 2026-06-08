La editorial de Badajoz Aristas Martínez 'pone la pica' en la Feria del Libro de Madrid

Laten al ritmo de la principal cita de la industria del libro en España, la Feria de Madrid, en la que han participado en cinco ocasiones (2013, 2014, 2017, 2025 y 2026), los últimos dos años consecutivos y allí siguen, hasta el próximo domingo, 14 de junio, que echan el cierre las 366 casetas con 540 expositores, entre instituciones, editoriales y librerías. Hasta entonces continúan abiertas, a prueba de las altas temperaturas y de la visita del Papa. Allí está la editorial de Badajoz Aristas Martínez, que comparte estand con la editorial de poesía Ya lo dijo Casimiro Parker. Aristas Martínez es la única presencia de Badajoz en el Parque del Retiro. También, Periférica, de Cáceres. Pueden estar orgullosos. Su trabajo les ha costado.

A otras ferias importantes se puede asistir pagando, pero para estar en la de Madrid el criterio responde a una cantidad de títulos, más de 85 vivos en catálogo y más de 260 si se comparte caseta. Aristas Martínez tiene 120 títulos vivos. Además, se requiere pertenecer a un gremio de editores. En Extremadura no lo hay. Ellos están con el de Madrid. Para los editores «esto es el culmen», relata Cisco Martínez. Aristas Martínez tardó en cumplir los requisitos. Una vez que se alcanzan, «tienen que aceptarte», pues miran la calidad de lo que se publica, la distribución y el tiempo que llevan como agremiados (15). Además de la inversión, pues son 20 días en Madrid (18 de feria más dos de montaje). Un gasto que se amortiza. «Una parte es un intangible, que es la visibilidad que te da».

Con la editorial de poesía con la que comparten espacio tienen relación desde hace «muchísimo tiempo». En el Retiro, la feria se cierra si hace demasiado calor y el año pasado no hubo actividad en tres días. Se notó en los resultados. Pero este año, les ha tocado «en un sitio buenísimo», cuenta Cisco Martínez, porque están justo en la entrada, enfrente de la biblioteca municipal Eugenio Trías. En la anterior edición, la feria se dedicó a Nueva York y esta editorial tiene varios libros relacionados con esta ciudad: la novela ‘Puerto de los Santos’ de William S. Burroughs, que escribió allí, y la selección epistolar Cartas de H. P. Lovecraft.

Este año el tema es el humor, que en esta editorial «no practicamos tanto». Sí tienen dos cómics, que están funcionando muy bien, ganadores del premio Bang!. ‘Manos de pobre’ de Silvia Bezos, cuya primera edición ya se ha agotado, en menos de un mes. Y ‘Hecha a sí misma’, de Alicia Martín Santos, que va por la tercera edición.

«Nuestros libros apenas se venden en Extremadura»

Lo mejor de estar en la Feria de Madrid «son los contactos y que el público te conozca y empiece a identificar el tipo de literatura que tú haces con una imagen muy concreta». Los libros de Aristas Martínez tienen identidad, no utilizan IA generativa, siempre ilustradores de primer orden, incluidos extremeños. No solo es importante que la conozcan los lectores, sino los libreros. Por circunstancias, esta editorial tiene mucha afinidad con el público catalán, no tanto con el madrileño. «Estos dos años se han notado mucho, porque han aumentado mucho las ventas», cuenta. Además, sus distribuidores a nivel nacional son de Madrid.

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Este editor aduce que su gran handicap es que sus libros «apenas se venden en Extremadura». Sobre todo tienen aceptación en Cataluña y Madrid. «No se entiende muy bien». Es como si en la Feria del Queso de Trujillo no hubiera Torta del Casar. Quieren reunirse con responsables de la Consejería de Cultura, para que haya promoción interna, de manera que las editoriales de la región se conozcan entre ellas. Aristas Martínez hace producción, invita a otros sellos, pero nunca los han invitado a la Feria del Libro de Cáceres ni de Mérida. «Hace falta un poco de educación interior». Están en Madrid, pero no en Cáceres ni en Mérida. Curioso. Habrá que solucionarlo.