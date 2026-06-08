El estudio de danza CYA despliega su magia en Badajoz

La programación cultural de Badajoz suma una destacada cita con las artes escénicas este lunes 8 de junio. A partir de las 20.30 horas, las tablas del Teatro López de Ayala recibirán al alumnado y profesionales de CYA Estudio de Danza, quienes pondrán en escena su última propuesta artística bajo el título de ‘¿Por qué?’. Las entradas para asistir a este evento único están disponibles por un precio de 14 euros.

‘¿Por qué?’ se presenta como un espectáculo de danza que huye de las estructuras narrativas convencionales para invitar al espectador a sentir más que a entender. Bajo la dirección de Cynthia González, la obra plantea una experiencia sensorial y emocional donde el movimiento corporal se convierte en el lenguaje principal y en la vía de conexión con el público, con el firme propósito de acercar a los asistentes a lo verdaderamente esencial.

La apertura de puertas de la sala se realizará media hora antes del comienzo de la función, es decir, a las 20:00 horas, por lo que se ruega a todos los espectadores que acudan con la suficiente antelación para evitar aglomeraciones de última hora.

Por motivos de seguridad, una vez que haya comenzado el espectáculo, no se permitirá bajo ningún concepto el acceso a la sala a aquellas personas que lleguen tarde. Asimismo, la organización recuerda que el retraso en la llegada conlleva la cancelación automática del derecho de devolución del importe de la entrada.

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Además, los niños menores de 3 años no pagarán entrada y podrán acceder a la sala sin coste alguno, siempre y cuando no ocupen una butaca independiente y compartan el asiento con un adulto a su cargo. A partir de los 3 años de edad, será obligatorio que todos los niños y niñas adquieran su correspondiente entrada para poder presenciar la obra.