El Hospital: de parador fallido a centro vivo

Hace 20 años que la Diputación de Badajoz dio el primer paso para que el antiguo Hospital Provincial San Sebastián se convirtiera en un Parador de Turismo. Aprobó la desafectación del emblemático edificio de más de 20.000 metros cuadrados para poder cederlo al Estado y que, tras su rehabilitación, lo incorporara a la red nacional de paradores. La cesión se materializó un año después, con condiciones. El Gobierno tenía un plazo no superior a cinco años para iniciar las obras y su nuevo uso debía prolongarse no menos de 30.

El inmueble, que hasta 2003 estuvo abierto como hospital, pasó a estar adscrito a Turespaña, pero su conversión en parador no se llegó a iniciar. En 2012, el nuevo Gobierno decidió que ya no se abrirían más paradores. Hasta 2009, lo había ocupado parcialmente la institución provincial, pero desde esa fecha estaba cerrado a cal y canto y sin uso.

Tras el parador fallido, la Diputación de Badajoz recuperó la titularidad del inmueble y se barajaron diferentes ideas para darle uso. Una de ellas fue convertir la planta baja en un mercado gastronómico. Su explotación salió a concurso, pero la única empresa que concurrió se retiró y la licitación se declaró desierta. No hay mal que por bien no venga, porque la idea se descartó definitivamente y la institución provincial comenzó a trabajar en lo que hoy es el Hospital Centro Vivo de Badajoz, un espacio cultural de referencia en pleno centro de Badajoz que ha conseguido aglutinar propuestas para todos los gustos y públicos.

Se abrió a finales de 2021 y desde entonces son miles las actividades de todo tipo que ha acogido y cientos de miles las personas que han pasado por él.

De momento, solo está en uso la planta baja. Pero se han recuperado las escaleras nobles y hay en marcha un ambicioso proyecto para rehabilitar la segunda y tercera planta, que se dedicarán a servicios de la propia institución provincial. Está previsto que las obras comiencen a principios del próximo año y la inversión prevista supera los 6 millones de euros.

No es el único proyecto pendiente en el edificio, aunque sí el único que hasta ahora tiene fecha y presupuesto. La diputación cedió a la Junta de Extremadura la otra ala para que se instalaran la Escuela Oficial de Idiomas y el centro de salud Zona Centro, conocido como Los Pinos. Ni para uno ni para otro existen plazos e inversiones definitivos hasta ahora. De momento, la Escuela de Idiomas sigue en el palacio de Godoy, con muchas limitaciones de espacio, y el centro de salud se va a trasladar de manera provisional al palacio de congresos, hasta que definitivamente pueda ubicarse definitivamente en el viejo hospital, donde ya estuvo durante años.

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Mientras, al menos una parte, seguirá siendo un centro vivo.