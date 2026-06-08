Mila Ortega desvela los secretos de 'Salvarnos los dos' en el Ateneo de Badajoz

La agenda cultural de Badajoz arranca la semana con una cita imprescindible para los amantes de la buena literatura y el suspense. Este lunes 8 de junio, a las 19.30 horas, el Ateneo de Badajoz se vestirá de gala para recibir a la escritora pacense Mila Ortega. El encuentro, que girará en torno al lanzamiento de su más novela más reciente 'Salvarnos los dos, promete no dejar indiferente a nadie. Además, servirá como escenario para repasar su trayectoria como autora y contará con entrada libre hasta completar el aforo.

Mila Ortega es una auténtica referente en la región, no solo por su talento con a la hora de escribir, sino por su trayectoria de vida y entrega. Nacida en Badajoz, cursó estudios de Ciencias Químicas -los cuales no llegó a terminar- y rompió moldes en al convertirse en la primera Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía en Extremadura. Esa mirada analítica, sumada a su profunda experiencia, dota a sus textos de realismo y un gran análisis psicológico. Actualmente, Mila Ortega se dedica plenamente a una vocación literaria.

Entre sus publicaciones previas destacan los poemarios 'Álgebra esencial' y 'Fugaz y sola'. En la narrativa corta, ha dejado su sello con el cuento 'Leyendas de un dragón' y los relatos 'Hija de la muralla' y 'Una firma en el agua', siendo este último finalista del Premio Ana María Matute de Narrativa de Mujeres. También cuenta con la colección 'Los suicidios de Victoria Fontaine', el volumen recopilatorio 'En 300 palabras' y la novela 'La vida asolada'.

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El plato fuerte de la tarde en el Ateneo será desgranar los secretos de 'Salvarnos los dos', una novela que se sumerge en las turbias aguas de la venganza y explora las situaciones extremas y los límites éticos del ser humano cuando decide tomarse la justicia por su mano. La trama arranca con fuerza cuando la protagonista se ve investigada por una muerte en extrañas circunstancias y termina acusada de homicidio. En prisión preventiva, decide narrar la verdad de los acontecimientos que la han llevado a la cárcel siendo inocente. Ortega crea una intriga criminal que se entrelaza con una relación sentimental muy especial en el entorno laboral, aportando una dosis romántica que equilibra la tensión. Todo ello se presenta con un estilo ágil, sencillo y directo que atrapa al lector desde la primera página.