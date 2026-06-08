Vuelve la Fiesta del Cine a Badajoz: Cuatro días de cartelera a precio reducido

El séptimo arte vuelve a convertirse en el gran protagonista del ocio gracias al arranque de una nueva edición de la Fiesta del Cine. Desde este lunes 8 de junio, y hasta el próximo jueves 11 de junio, las salas de cine de Badajoz se suman a esta iniciativa que busca llenar las butacas reduciendo el precio de las entradas a tan solo 3,5 euros por película. Una oportunidad idónea para disfrutar de los últimos estrenos de la temporada en pantalla grande y sin que sufra el bolsillo.

En concreto, los pacenses podrán beneficiarse del descuento tanto en las salas de MK2 Cinesur Conquistadores como en Cine Yelmo El Faro, garantizando así una oferta variada que abarca desde los grandes éxitos de taquilla de Hollywood hasta el cine independiente y las producciones nacionales.

La venta de entradas anticipadas comenzó oficialmente el pasado miércoles 3 de junio, pero los rezagados todavía están a tiempo de conseguir sus pases. Los billetes a 3,5 euros se pueden adquirir de forma cómoda a través de internet o acudiendo directamente a las taquillas de los cines de la ciudad durante los días de la promoción.

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Esta iniciativa conjunta de la industria cinematográfica busca reivindicar la experiencia única de la sala oscura frente al auge de las plataformas domésticas, demostrando que el público responde con entusiasmo cuando se ofrecen facilidades. Por delante quedan cuatro jornadas consecutivas para disfrutar de la magia del cine en familia, en pareja o con amigos por un precio imbatible.