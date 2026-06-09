El Archivo Histórico Provincial de Badajoz recupera la censura musical de la Transición

El Archivo Histórico Provincial de Badajoz acoge la exposición 'La canción protesta 1976', en la que se exhibe una selección de 14 documentos que revelan el control administrativo y la censura que sufrieron los recitales musicales durante la Transición. Esta muestra, organizada por la consejería de Cultura, Turismo y Deportes, se enmarca dentro de la Semana Internacional de los Archivos, que se celebra del 8 al 12 de junio bajo el lema '#ArchivosParaLaJusticia: Derechos, memoria y futuros'.

Los documentos que se enseñan ponen de manifiesto el cruce de comunicaciones que existía entre la delegación del Ministerio de Información y Turismo y el Gobierno Civil para autorizar o denegar canciones de artistas extremeños. Entre otros, se encuentran los míticos Pablo Guerrero, Luis Pastor, Quintín Cabrera, Elisa Serna, Luis Regidor o Juan Antonio Espinosa. Otro de los artistas que sufrió los efectos de la censura fue el reconocido poeta Manuel Pacheco que coordinaba en muchos casos los espectáculos de los cantautores mencionados.

La exposición está contextualizada en pleno proceso de la reforma de la Ley Política de 1976 y su responsable ha sido la directora del archivo, Begoña Mancera Flores.

Trámites burocráticos

Ella ha desgranado durante la presentación de esta exposición el engranaje burocrático que se activaba ante cualquier espectáculo público de la época. Según ha detallado, la delegación provincial del Ministerio de Información y Turismo recibía la solicitud administrativa, estudiaba si el repertorio cumplía con los requisitos de la "guía de censura" y emitía la autorización o la denegación. Una vez aprobado el expediente pasaba al Gobierno Civil, que coordinaba el control físico y el seguimiento del evento a través de la policía.

"Ver una letra de una canción con el sello de 'censurada' demuestra que se atentaba contra la libertad de creación de esa persona y con la libertad de los demás de escuchar esa música", explica Paqui Carrasco, técnico del Archivo Histórico Provincial. Para ella, este tipo de divulgación es vital en una sociedad democrática y afirma que "conocer la historia es básico para mejorarla". Además, detalla que "la historia a veces es cíclica" y que "estos valores deben permanecer para que no vuelva a existir la censura y seamos cada vez más libres"

"Todos somos archiveros"

La inauguración de la colección de documentos coincide con la presentación de una nueva campaña regional de difusión orientada a los colegios para enseñar a los alumnos como se trabaja en el archivo y se custodia el patrimonio documental. La directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura, Adela Rueda, ha explicado que ser archivero es mucho menos complejo de lo que se piensa: "Todos somos archiveros. Desde los niños que archivan sus dibujos y las cosas que quieren, guardándolas en cajones secretos, hasta los mas adultos".

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La exposición 'La canción protesta 1976' se podrá visitar del 8 al 12 de junio en el archivo provincial. Además, esta iniciativa contará con talleres y visitas guiadas para que los escolares aprendan conceptos como la memoria democrática.