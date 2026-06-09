Badajoz también se suma a la capoeira

La capoeira volverá a convertirse en protagonista a ambos lados de la frontera con la celebración de la novena edición de ‘Daqui pra ali, de lá pra cá’, un encuentro que reunirá a alrededor de 130 atletas entre Badajoz y Campo Maior del 12 al 14 de junio. La cita combinará deporte, formación y convivencia a través de exhibiciones, talleres especializados y ceremonias de graduación, consolidándose como uno de los principales eventos de esta disciplina en el entorno de la Eurociudad.

La actividad fue presentada en el Ayuntamiento de Badajoz, donde el concejal de Deportes, Juan Parejo, destacó la importancia de seguir impulsando modalidades deportivas menos mediáticas. El edil subrayó que iniciativas como esta permiten dar visibilidad a disciplinas emergentes y reforzar la cooperación entre ambas localidades.

Según explicó el presidente de la Escuela Revoluçao, Mihail Manin, el evento refleja el crecimiento que ha experimentado la capoeira en los últimos años tanto en Badajoz como en Campo Maior. La entidad, que comenzó su actividad en la capital pacense en 2022, ha incrementado progresivamente el número de practicantes de todas las edades y aspira a seguir expandiendo su presencia en la región.

Una cita entre deporte y cultura

El programa arrancará el viernes en Campo Maior con exhibiciones y la tradicional Roda, uno de los elementos más característicos de la capoeira. El sábado estará dedicado a talleres y actividades formativas impartidas por profesores y especialistas llegados de distintos puntos de la Península Ibérica.

La clausura tendrá lugar el domingo en el pabellón de La Granadilla, donde se celebrarán las ceremonias de graduación de los participantes, uno de los momentos más destacados del encuentro.

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Desde la organización consideran que la cita supone un nuevo paso para consolidar la presencia de esta disciplina en la región. «Queremos que Badajoz sea una referencia nacional en capoeira», señaló Manin durante la presentación de un evento que volverá a unir deporte, cultura e integración a ambos lados de la frontera.