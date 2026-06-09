Caja Rural de Extremadura responde a una demanda histórica e instala el primer cajero automático en Cerro Gordo (Badajoz)

El barrio de Cerro Gordo contará en los próximos días con su primer cajero automático. La instalación, realizada por Caja Rural de Extremadura, da respuesta a una de las demandas más recurrentes de los vecinos de esta barriada de Badajoz, que hasta ahora carecía de un servicio de este tipo y obligaba a numerosos residentes a desplazarse a otros puntos de la ciudad para realizar operaciones bancarias básicas.

La puesta en funcionamiento del terminal supone un avance significativo para una de las zonas con mayor crecimiento residencial de la capital pacense, donde desde hace años los vecinos venían reclamando la llegada de nuevos servicios que acompañaran el aumento de la población y se suman a la llegada de un gran número de nuevos negocios a la barriada como ya informó este diario.

Una demanda histórica

Caja Rural de Extremadura ha explicado que la iniciativa responde precisamente a esa necesidad histórica detectada en el barrio. "Caja Rural de Extremadura ha puesto en servicio el primer cajero automático de Cerro Gordo, en Badajoz, una actuación con la que la entidad atiende una demanda de los vecinos de esta barriada pacense y refuerza su presencia financiera en la ciudad", señala la entidad.

La llegada de este primer cajero permitirá a los residentes disponer de un punto cercano para retirar efectivo y realizar otras gestiones habituales sin necesidad de emplear tiempo en desplazamientos a otras zonas urbanas. Se trata de una mejora especialmente relevante para las personas mayores, quienes tienen dificultades de movilidad o quienes prefieren seguir utilizando servicios financieros presenciales para determinadas operaciones.

"Combatir la exclusión financiera"

Desde la entidad financiera destacan que la actuación forma parte de una estrategia más amplia orientada a garantizar el acceso a los servicios bancarios y mantener una atención cercana a la ciudadanía: "La instalación se enmarca en la estrategia de Caja Rural de Extremadura para combatir la exclusión financiera", señalan.

Del mismo modo, otro de los objetivos marcados es "mantener un modelo de cercanía con los ciudadanos, permitiendo facilitar operaciones básicas a los vecinos de Cerro Gordo sin necesidad de desplazarse a otras zonas de Badajoz", explica la entidad.

La apertura del cajero representa también un nuevo paso en la expansión de la red de servicios de Caja Rural de Extremadura en la comunidad autónoma. Según los datos facilitados por la propia entidad, el nuevo terminal se suma a una extensa infraestructura financiera distribuida por toda la región.

"Con la puesta en servicio de este cajero automático, Caja Rural de Extremadura cuenta actualmente con 132 terminales en la comunidad autónoma", destaca la entidad. A ello se suman las 110 oficinas operativas con las que presta servicio en el territorio extremeño y mantiene su apuesta por una atención cercana a familias, empresas, autónomos y mayores.

Satisfacción entre los vecinos

La noticia ha sido recibida con satisfacción por buena parte de los vecinos de Cerro Gordo, que han celebrado en redes sociales la llegada de un servicio largamente esperado. Comentarios como el de José Manuel López, con un expresivo "por fin", o el de Carlos Paulino Franco, que califica la instalación como una "buena noticia", reflejan el sentir general de muchos residentes. Otros usuarios destacan el valor simbólico de que haya sido una entidad extremeña la que haya dado el paso. "Me alegro y que sea Caja Rural de Extremadura dice mucho y bueno", escribía Fernando Durán en una publicación compartida en uno de los grupos vecinales de Facebook.

También hay quienes han aprovechado la ocasión para reclamar una mayor implicación del resto del sector bancario: "Esperemos que sigan apostando más bancos por poner el cajero", señalaba Carmen Lara González, una petición compartida por otros residentes que consideran que la llegada de este primer terminal debe ser el inicio de una mayor oferta de servicios financieros en el barrio.

Consolidación del barrio

Por parte de la asociación de vecinos de la barriada muestran su agradecimiento tras cumplir con "una reivindicación de hace 17 años", señala César Ortega, secretario del colectivo vecinal. Esta era "una necesidad básica", según define, porque no en todos sitios "puedes usar la tarjeta". Para la asociación este es "un paso más para la consecución de los servicios del barrio". De esta forma, agradecen a la entidad su decisión y anima a otras que sigan sus pasos: "Deberían sumarse otras más. Una oficina de algún banco vendría muy bien porque somos 8.500 vecinos", asevera. Dice esta cifra porque es el número oficioso de los habitantes en el barrio, aunque empadronados solo alcancen algo más de 6.100.

La incorporación de este servicio llega además en un momento de crecimiento y consolidación de Cerro Gordo como una de las áreas residenciales con mayor desarrollo de Badajoz. El incremento de la población en los últimos años ha ido acompañado de la demanda de nuevas infraestructuras, equipamientos y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de quienes residen en la zona.

La puesta en marcha del primer cajero automático de Cerro Gordo supone, en definitiva, el cumplimiento de una reivindicación vecinal largamente esperada y una mejora tangible para el día a día de miles de residentes. Un servicio que acerca la actividad bancaria al barrio, evita desplazamientos innecesarios y refuerza la dotación de una zona que continúa creciendo y consolidándose dentro de la ciudad de Badajoz.