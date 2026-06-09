La aristócrata pirata de 'El viaje' llega al Teatro López de Ayala de Badajoz

La programación dancística continúa consolidándose como uno de los grandes atractivos del Teatro López de Ayala. Este martes 9 de junio, las tablas del escenario pacense se vestirán de gala para albergar la representación de 'El viaje', la nueva propuesta artística producida por el Centro de Danza Paula Yunis. La cita dará comienzo a las 20:30 horas en la sala principal del teatro.

Bajo el sugerente título de 'El viaje', el espectáculo plantea una rica e inmersiva experiencia artística que utiliza el movimiento y la expresión corporal como hilos conductores de la narrativa. A través de cuidadas coreografías que fusionan diferentes estilos de danza. En este viaje, una joven aristócrata lucha por su libertad convirtiéndose sin querer en pirata y abriéndose al mundo con valentía y arrojo. Esto llevará al espectador a un viaje con la protagonista aunque, más que un viaje es una lección de vida. Es un periplo apasionante por América, África, Asia, Medio Oriente y Europa.

El Centro de Danza Paula Yunis busca con esta producción no solo exhibir el talento y la evolución de su elenco, sino también estrechar lazos con el público local mediante una obra de gran fuerza visual.

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Las entradas para este evento único se pueden adquirir a través de los canales de venta oficiales del Teatro López de Ayala -tanto en físico como en web- por un precio único de 12 euros.