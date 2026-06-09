Comienza la obra de adaptación del Palacio de Congresos de Badajoz para trasladar el centro de salud Los Pinos

Lo anunció la semana pasada el director general de Cultura, José Luis Gil, y sus cálculos se han cumplido tal cual. Tras la firma del acta de replanteo, este martes han comenzado las obras de adaptación del Palacio de Congresos de Badajoz, para que parte de sus instalaciones sean ocupadas por el centro de salud Los Pinos, de la zona centro, cuyo edificio presenta problemas estructurales desde 2018.

El inicio de las obras es evidente desde el exterior, donde se han colocado vallas que impiden el acceso a la puerta directa de las taquillas, situada a la derecha, desde Ronda del Pilar. Esta será la entrada principal del centro de salud cuando terminen los trabajos. Quedan libres de las vallas las otras dos entradas, tanto la de las escaleras de bajada como la puerta situada enfrente de la escultura. Además de las vallas, se ha colocado un gran contenedor, donde ya ayer se estaba depositando el vinilo naranja del suelo que se ha retirado.

Casi 2 millones de euros

La Consejería de Salud y Servicios Sociales adjudicó esas obras de adaptación por más de 1,9 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Albero Extremadura y Cinma Instaladores. El plazo de ejecución es de 5 meses. Hay que tener en cuenta que se trata de una reubicación provisional, pues está previsto que el centro de salud se traslade de manera definitiva a una de las alas del Hospital Provincial, que compartirá con la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y cuyo proyecto está en trámites. Hace dos semanas se aprobó el estudio de detalle, del que se desprenden las líneas generales de cómo se va a organizar el inmueble.

El centro de salud Los Pinos ocupará más de 1.500 metros cuadrados de la planta baja del Palacio de Congresos. Son los espacios polivalentes del anillo interior, salvo la sala Azul, que no se toca. Los trabajos consisten en compartimentar para habilitar consultas.

El cartel de la obra. / A. M. R.

Los accesos dentro del recinto se encontrarán independientes del resto de usos que ya tiene este centro. El proyecto se ejecutará con mamparas desmontables para que todas las actuaciones sean reversibles cuando el centro de salud abandone estas instalaciones. Las consultas médicas se dispondrán de forma radial, para tener iluminación natural, quedando los espacios de circulación y las áreas de espera entre estas dependencias y el muro que delimita el centro.

El centro de salud dispondrá de un área de Atención Continuada, con acceso directo, de tal forma que esta funcione de forma independiente al resto del edificio. Esta entrada se ubicará por la parte derecha del palacio de congresos, zona que no suele usarse a diario y que es la que ahora precisamente está vallada.

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José Luis Gil reconoció la semana pasada que estas obras afectarán a los ensayos de la Orquesta de Extremadura, que tendrá que buscar un lugar alternativo, que podría ser el teatro López de Ayala.