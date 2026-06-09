Educación cierra el único colegio de la pedanía de Alvarado (Badajoz)

La consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura cerrará el colegio Príncipe de Asturias de la pedanía Alvarado (Badajoz). Así lo ha denunciado el PSOE de Badajoz, que acusa a la Administración regional de haber permitido durante años el deterioro de la situación del centro hasta hacerlo inviable.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, considera que la clausura del colegio no responde a una circunstancia sobrevenida, sino a una falta de actuación por parte de la Administración autonómica cuando comenzaron a detectarse los problemas de pérdida de alumnado.

Abandonos y traslados desde hace años

"Esto no aparece de un día para otro", afirma González, que explica que durante el curso 2024-2025 ya se produjeron abandonos y traslados de matrícula que, a su juicio, debieron haber activado medidas para garantizar la continuidad del centro. "Ahí era donde había que haber actuado. No cuando el colegio ya está prácticamente sentenciado. Lo que ha hecho la Junta ha sido dejar que el problema se pudriera y luego presentar el cierre como si no hubiera otra salida", sostiene. Sienten que la actitud de Educación ha sido de "dejar caer" el colegio "hasta hacerlo inviable" y cerrarlo.

El PSOE considera que la desaparición del colegio supone un duro golpe para el futuro de Alvarado, una localidad de algo más de 400 habitantes donde varias generaciones han pasado por las aulas del Príncipe de Asturias.

"En un pueblo, perder el colegio no es perder un servicio más. Es poner mucho más difícil que las familias se queden y que otras puedan venir", señala la portavoz socialista. González defiende además el papel de la escuela rural por su cercanía con el alumnado y por su importancia como elemento de cohesión social en los pequeños núcleos de población.

La dirigente socialista también critica al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, por no haber defendido la continuidad del centro: "Alvarado también es Badajoz. El alcalde debería levantar la voz, pero ya estamos acostumbrados a que, ante la Junta, mantenga un silencio cómplice", afirma en una nota de prensa.

Por ello, el PSOE ha anunciado que solicitará información sobre la evolución de las matrículas, las actuaciones realizadas antes de tomar la decisión de cierre y las alternativas previstas para los alumnos afectados.

8 alumnos en el centro

La situación que ha vivido el centro en los últimos cursos ha sido de pérdidas constantes de alumnado. La madre de un exalumno que cambió de centro a mitad del curso 2024-2025, pero prefiere mantenerse en el anonimato, hace balance de los últimos años con una contraposición llamativa: "En el curso 2019-2020 cuando mi hijo entró en el colegio había 33 alumnos". Esta cifra difiere mucho de la que se ha registrado durante este curso lectivo. Según ha podido conocer este diario, son ocho los alumnos que han cursado estudios en el colegio de Alvarado.

Esta situación se iba a ver agravada en el próximo curso, ya que de esos ocho dos alumnos pasaban a la Enseñanza Secundaria y otros tres se marchaban a otros colegios de La Albuera y Talavera la Real quedando solo tres estudiantes con posibilidades de matricularse en el Príncipe de Asturias en septiembre. Estos tres menores, según algunas fuentes, no habrían tomado la decisión de trasladarse porque no disponen de vehículo para poder trasladarlos a otros municipios.

Padres: "Nos fuimos porque no veíamos solución"

Mientras tanto, algunas familias que decidieron cambiar a sus hijos de colegio en los últimos años consideran que el cierre es la consecuencia de una situación que llevaba tiempo deteriorándose. Este es el caso de José Barranco, vecino de Alvarado y padre de dos alumnos que abandonaron el centro hace dos cursos para matricularse en Talavera la Real. Según relata, la salida de estudiantes se produjo de forma progresiva hasta desembocar en una reducción drástica de la matrícula.

"Empezaron a irse uno o dos alumnos, luego tres, y hace dos años se fueron nueve de golpe", asevera. Aunque esos no fueron los únicos, ese mismo año "hubo niños que se marcharon a mitad de curso porque las familias ya no aguantaban más", explica.

Una de esas familias aportan su testimonio de manera anónima y señalan que el cierre "era crónica de una muerte anunciada". En su caso, fue su propio hijo el que pidió que lo cambiaran de centro, aunque ellos tenían meditada la decisión anteriormente.

Quejas a Educación

Barranco asegura que varios padres trasladaron quejas a la Administración educativa sin obtener respuesta. Según su testimonio, las preocupaciones de algunas familias estaban relacionadas con el funcionamiento interno del centro y con la atención que recibían los alumnos. El vecino sostiene que esas circunstancias provocaron la salida de numerosos estudiantes, aunque estas afirmaciones corresponden exclusivamente a su versión de los hechos. "Cuando hicimos el escrito y vimos que pasaba otro año más sin que nos hicieran caso, decidimos sacar a nuestros hijos", relata.

El padre recuerda que el cambio no fue sencillo. "No queríamos irnos. Un colegio pequeño, cuando tiene buenos profesores, puede funcionar incluso mejor que uno grande porque la atención es más personal. Pero sentimos que no nos quedaba otra opción", señala.

Actualmente, muchas de las familias trasladan diariamente a sus hijos a otros municipios para asistir a clase: "Lo hacemos con nuestros propios coches porque no tenemos transporte. Tenemos que organizarnos entre varias familias para llevarlos y recogerlos todos los días", relata.

Un símbolo para varias generaciones

Más allá de las cifras, el cierre del colegio Príncipe de Asturias tiene una importante carga simbólica para los vecinos de Alvarado. José Barranco estudió en el centro, igual que su esposa y otros miembros de su familia y señala que "cuando se cierra un colegio en un pueblo, el pueblo pierde parte de su vida".

Para él y sus familiares se trata de una noticia muy triste: "Es una pena porque hemos estudiado aquí varias generaciones y siempre ha sido un servicio fundamental para las familias".

Por otro lado, pese a la petición de información por parte de este medio la consejería de Educación no ha confirmado el cierre del centro ni los motivos que les han llevado a tomar esta decisión.