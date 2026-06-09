Una exposición en el Museo Luis de Morales de Badajoz imagina nuevas profesiones para salvar el planeta

Imaginar también es una forma de cuidar el planeta. El Museo Luis de Morales de Badajoz estrena mañana la exposición 'Profesiones imposibles para pintar futuros verdes', una muestra basada en el álbum ilustrado de Alejandro del Pino Tortonda y Javier Pajuelo que podrá visitarse del 11 al 28 de junio. La propuesta combina arte, literatura y educación ambiental en una experiencia dirigida a todos los públicos.

La exposición invita a reflexionar sobre los desafíos medioambientales a través de la imaginación, la ilustración y la literatura. Parte del álbum ilustrado del mismo nombre, obra de Alejandro y Javier, un proyecto que ha despertado el interés de medios culturales y educativos por su original manera de abordar la sostenibilidad y la conciencia ecológica desde la creatividad y la fantasía.

Un viaje creativo hacia la sostenibilidad

'Profesiones imposibles para pintar futuros verdes' plantea una sugerente pregunta: ¿qué ocurriría si existieran profesiones dedicadas a cuidar los bosques desde la imaginación, dialogar con los animales o diseñar soluciones creativas para proteger el planeta?

A partir de esta premisa, la obra propone nuevas formas de pensar el futuro y el papel que cada persona puede desempeñar en la construcción de un mundo más sostenible.

El recorrido expositivo reúne las ilustraciones originales de Javier Pajuelo, que amplían el universo narrativo creado en el libro y transportan al visitante a un mundo habitado por los monstruos de la contaminación, los guardianes de la Academia Esmeralda y una serie de personajes vinculados a profesiones imaginarias concebidas para proteger el entorno y afrontar los retos ecológicos contemporáneos.

Más allá de su dimensión artística, la exposición se presenta como una experiencia cultural y educativa que conecta arte, literatura y sensibilización ambiental. Su carácter divulgativo y participativo la convierte en una propuesta especialmente atractiva para público familiar, centros educativos y visitantes de todas las edades.

El proyecto forma parte del universo creativo 'Worlds Builder', una iniciativa que reivindica el poder de la narración y la ilustración como herramientas pedagógicas para estimular la creatividad, el pensamiento crítico y la reflexión sobre el futuro.

Con esta exposición, la Concejalía de Cultura, a través del Museo de la Ciudad Luis de Morales, incorpora a su programación una propuesta innovadora que invita a mirar el mañana desde la cultura, la imaginación y el compromiso con el medio ambiente.

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La inauguración tendrá lugar a las 19.30 horas.