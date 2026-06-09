La Filmoteca de Extremadura proyecta 'La hierba errante' en Badajoz

La Filmoteca de Extremadura continúa con su firme compromiso de acercar el gran cine clásico e internacional a los espectadores de la región. En esta ocasión, la entidad cultural ha programado la proyección de 'La hierba errante', en dos pases para la misma jornada, programados a las 18.00 y a las 20.30 horas respectivamente.

'La hierba errante' es una de las obras cinematográficas más aclamadas y maduras del célebre director japonés Yasujirō Ozu. El evento tendrá lugar en el Centro Joven, ubicado en el Paseo Fluvial de Badajoz, ofreciendo al público una oportunidad excepcional para disfrutar de esta obra maestra del año 1959 en pantalla grande y en versión original subtitulada.

Esta obra audiovisual japonesa es una obra de vital importancia en la filmografía de Ozu, siendo un remake en color y con sonido de su propia película muda de 1934, 'Historias de las hierbas errantes'.

La trama transporta al espectador a un pequeño pueblo costero de Japón, lugar al que llega una modesta compañía de teatro ambulante liderada por el veterano actor Takamoto. La llegada del grupo desata una serie de tensiones familiares y viejos secretos del pasado, ya que en esa localidad reside un antiguo amor del protagonista y el hijo secreto de ambos, quien cree que Takamoto es en realidad su tío.

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A través de esta premisa, el director nipón despliega su característico estilo visual y narrativo: el uso de la cámara baja -a la altura del tatami-, una composición simétrica impecable y un ritmo pausado que invita a la reflexión. La película destaca por su profunda carga emocional, explorando temas como el paso del tiempo, el desarraigo, las dinámicas familiares, los celos y la redención.