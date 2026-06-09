Un jamón de Monesterio ha sido el primero en obtener la Medalla Gran Oro

Este 9 de junio, un jamón de bellota de una empresa familiar de Monesterio (Badajoz) ha sido el primero en recibir la Medalla Gran Oro de Monde Selection en el Quai d’Orsay de París, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.

Este galardón se concede solo a productos con una puntuación media entre 90-100% y el Gran Reserva Premium de Ibéricos Casa Lucas ha obtenido una puntuación de 92,5% en la cata a ciegas de un jurado independiente de más de 80 expertos internacionales entre los que destacan chefs Estrella Michelín, laboratorios especializados, ingenieros químicos y nutricionistas. De las seis áreas valoradas, 'Retrogusto' ha sido la mejor puntuada, con 93,6%. Con todo esto, la edición limitada de este jamón de culto alcanza hasta los 5.000 euros.

El galardón lo recoge Antonio Hidalgo, director y propietario de Ibéricos Casa Lucas y tercera generación familiar al frente del fabricante fundado por su abuelo Francisco en 1951. Antonio Hidalgo ha asegurado que el premio supone todo un hito para una pequeña empresa extremeña como la suya: “Me siento orgulloso de haber continuado la labor de mi abuelo y de mi padre, esta medalla es la mayor recompensa al trabajo diario de tres generaciones”.

El Gran Reserva Premium de Ibéricos Casa Lucas

Este producto se convierte así en el único producto que aúna tres de los sellos de calidad más respetados dentro y fuera de nuestras fronteras: la Triple Estrella Oro como Sabor Superior del Instituto Internacional del Sabor, el Certificado de AENOR como Producto Destacado por el Consumidor y la Medalla Gran Oro de Monde Selection. En apenas tres años, el jamón de bellota 100% ibérico de Ibéricos Casa Lucas ha ganado ya 13 de los principales galardones internacionales a la calidad, entre ellos el certificado de Mejor Jamón del Mundo 2024 por el Authentic World Taste. Se consolida así entre los productos más gourmet del planeta.

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Sin embargo, el Gran Reserva De Ibéricos Casa Lucas no es el único de calidad de la región. Por ello, según el último estudio de Taboola, el jamón se ha convertido en el tercer plato favorito de los españoles y en un 'imperdible' para muchos de los 96,8 millones de turistas internacionales que nos visitaron en 2025.