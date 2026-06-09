Julián Chaves analiza en Badajoz la alianza entre la Iglesia y el franquismo

La sede de la Fundación CB en Badajoz se convertirá este martes 9 de junio en el epicentro del debate historiográfico extremeño. A partir de las 19.00 horas, el reconocido historiador y catedrático Julián Chaves presentará su más reciente trabajo de investigación, titulado 'El águila y la sotana' La Iglesia durante el franquismo. El acto, de entrada libre hasta completar el aforo de la sala, tendrá lugar en las instalaciones que la fundación gestiona en la calle Montesinos, número 22, en pleno casco histórico de la capital pacense.

Publicada dentro de su colección de historia, la obra realiza un exhaustivo recorrido por un periodo crucial de la historia contemporánea de España: los años que transcurren desde el final de la Guerra Civil en 1939 hasta 1945. A lo largo de sus páginas, el autor desvela los entresijos de la activa participación de la jerarquía eclesiástica en la consolidación y construcción del primer franquismo, un fenómeno político y social que sentó las bases del denominado nacionalcatolicismo.

Fruto de una rigurosa investigación basada en fuentes documentales e inéditas de archivo, Chaves analiza cómo la alianza estratégica entre la Iglesia católica y el régimen de Francisco Franco moldeó la ideología oficial de la época. El libro profundiza en la decisiva influencia que los estamentos religiosos ejercieron sobre la educación, los férreos sistemas de censura, la moral pública y los diferentes mecanismos de control social que condicionaron la vida cotidiana de millones de ciudadanos durante la dura posguerra española.

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El autor, Julián Chaves, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura -UEx- y cuenta con una dilatada trayectoria investigadora, con especial atención a la memoria histórica y la violencia política. Con una treintena de libros publicados a sus espaldas, esta nueva obra se perfila como un documento indispensable para investigadores y ciudadanos interesados en comprender las raíces más profundas de la dictadura.