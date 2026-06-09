Enfoque educativo
El MUBA premia a diez alumnos de Badajoz por sus obras de arte
El 8 de junio se organizó una entrega de premios para galardonar a los ganadores de 'Crea tu obra de arte'
El museo cuenta con otras actividades educativas como la creación de un comic
Gema Gallardo
El MUBA, Museo de Bellas Artes de la Diputación de Badajoz, organizó el 8 de junio una entrega de premios para galardonar a los ganadores de la actividad 'Crea tu obra de arte'. Este concurso forma parte de las visitas guiadas que ofrece el museo y está guiado principalmente a escolares de Educación Primaria y Secundaria. La actividad consistió en la creación de 'obras de arte' tras una visita guiada y después de participar en la 'Sala Divermuba', un programa educativo que tiene como objetivo acercar el arte a los más pequeños.
En esta ocasión, los diez 'artistas' premiados tienen entre cuatro y doce años y proceden de cuatro centros de educación distintos: colegio Santo Tomás de Aquino, IES Domingo Cáceres, CEIP Luis Vives y CEIP Enrique Iglesias. Como reconocimiento a su creatividad han sido premiados con un set completo de pintura, bloc, témperas, lápices y rotuladores.
Los alumnos galardonados han vivido un emotivo momento junto a sus familias y profesoras, en un encuentro con la directora del museo, María Teresa Rodríguez, quien les ha animado a volver con sus padres y madres al MUBA, ya que "la entrada siempre es gratuita". Junto a ella, la técnico de museo responsable de este proyecto pedagógico, Irene Santiago, les ha agradecido su interés y su ilusión por conocer la pinacoteca.
Más actividades artísticas
Esta actividad se trata de una de las muchas opciones que tiene el alumnado que participa en las visitas guiadas que ofrece el MUBA, y en las cuales se ofrece la opción de escoger entre 'Juego de pistas', que consiste en recorrer el museo mientras se busca un 'tesoro' a través de pistas relacionadas con las obras expuestas, 'Fragmentos' en la que los alumnos deberán descubrir de qué obra se trata a través de pequeñas partes de la misma o la elaboración de un cómic propio inspirado en cuadros exhibidos.
Además, en los próximos días se anunciarán las fechas del próximo Campamento de Verano DIVERMUBA que ya resultó todo un éxito el año anterior con unos 60 alumnos inscritos.
- Muere un motorista tras chocar contra una farola en Circunvalación
- El último detenido por los ajustes de cuentas en Badajoz es el ganador del cupón de los 17 millones de euros
- Dos ancianos heridos graves tras ser atropellados por un todoterreno en Badajoz
- Noche de incendios en Badajoz: arden un coche y una fachada
- Los Palomos toman Badajoz: música y color para celebrar su día grande
- Badajoz se tiñe de diversidad: Guía completa para el día grande de Los Palomos 2026
- Fallece la mujer de 82 años atropellada en de Badajoz
- Fin de curso en la Hernán Cortés, única residencia universitaria gratuita del país