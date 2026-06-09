El MUBA premia a diez alumnos de Badajoz por sus obras de arte

El MUBA, Museo de Bellas Artes de la Diputación de Badajoz, organizó el 8 de junio una entrega de premios para galardonar a los ganadores de la actividad 'Crea tu obra de arte'. Este concurso forma parte de las visitas guiadas que ofrece el museo y está guiado principalmente a escolares de Educación Primaria y Secundaria. La actividad consistió en la creación de 'obras de arte' tras una visita guiada y después de participar en la 'Sala Divermuba', un programa educativo que tiene como objetivo acercar el arte a los más pequeños.

En esta ocasión, los diez 'artistas' premiados tienen entre cuatro y doce años y proceden de cuatro centros de educación distintos: colegio Santo Tomás de Aquino, IES Domingo Cáceres, CEIP Luis Vives y CEIP Enrique Iglesias. Como reconocimiento a su creatividad han sido premiados con un set completo de pintura, bloc, témperas, lápices y rotuladores.

Los alumnos galardonados han vivido un emotivo momento junto a sus familias y profesoras, en un encuentro con la directora del museo, María Teresa Rodríguez, quien les ha animado a volver con sus padres y madres al MUBA, ya que "la entrada siempre es gratuita". Junto a ella, la técnico de museo responsable de este proyecto pedagógico, Irene Santiago, les ha agradecido su interés y su ilusión por conocer la pinacoteca.

Más actividades artísticas

Esta actividad se trata de una de las muchas opciones que tiene el alumnado que participa en las visitas guiadas que ofrece el MUBA, y en las cuales se ofrece la opción de escoger entre 'Juego de pistas', que consiste en recorrer el museo mientras se busca un 'tesoro' a través de pistas relacionadas con las obras expuestas, 'Fragmentos' en la que los alumnos deberán descubrir de qué obra se trata a través de pequeñas partes de la misma o la elaboración de un cómic propio inspirado en cuadros exhibidos.

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Además, en los próximos días se anunciarán las fechas del próximo Campamento de Verano DIVERMUBA que ya resultó todo un éxito el año anterior con unos 60 alumnos inscritos.