Dos vehículos arden esta noche en Badajoz

Una madrugada de intensa actividad para los servicios de extinción de incendios en Badajoz. La pasada noche se saldó con dos incendios en vehículos que requirieron la intervención urgente de los bomberos en San Roque y el Cerro de Reyes. Hasta ambos incendios se han desplazado patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local, además de los servicios antiincendios de Badajoz.

Susto en San Roque

El primer aviso se registró a la 1.50 horas de la madrugada en la calle Macón, ubicada en el barrio pacense de San Roque. Según informan fuentes de los bomberos, un vehículo comenzó a arder desde la zona interior del motor.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, las llamas pudieron ser controladas con rapidez, evitando que el fuego se propagara o acabara con la totalidad del vehículo.

Calcinado un coche en el Cerro de Reyes

Sin apenas tiempo para recuperarse, los bomberos tuvieron que desplazarse hasta otro punto de la ciudad poco más de una después del primer incidente. A las 3.30 horas, se declaró un segundo incendio de mayor magnitud en la calle Luxemburgo, en el barrio pacense del Cerro de Reyes.

En esta ocasión, las llamas devoraron el vehículo con virulencia, provocando que quedara totalmente calcinado. La intensidad del fuego afectó a varios contenedores de basura situados en las inmediaciones del vehículo.

Noticias relacionadas

Afortunadamente, solo se han reseñado daños materiales, por lo que no hay que lamentar heridos en ninguno de los dos sucesos. Por el momento, Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas exactas de esta nueva oleada de incendios en Badajoz y estudian si tienen relación con los últimos sucesos que han tenido lugar en Badajoz en los últimos tiempos.