Plenitude inaugura en Badajoz su mayor parque fotovoltaico del mundo

La compañía Plenitude, participada por el gigante italiano Eni, ha inaugurado el parque fotovoltaico Renopool, ubicado en el término municipal de Badajoz. Con una capacidad total instalada de 330 megavatios -MW-, este complejo se consolida como la planta solar más grande construida por la firma en todo el mundo.

Un gran complejo fotovoltaico

El complejo fotovoltaico queda completamente operativo tras la reciente entrada en funcionamiento de su bloque sur -de 200 MW-, que se suma al bloque norte -de 130 MW- que ya lleva tiempo estando operativo. Toda la infraestructura se ha desarrollado con éxito dentro del plazo de dos años previsto por la compañía, contando con la participación de más de 100 trabajadores.

Compuesto por aproximadamente 565.000 módulos bifaciales, Renopool generará una producción anual estimada de 670 gigavatios por hora, una capacidad de generación equivalente al consumo de más de 200.000 hogares. Este volumen de energía limpia resulta crucial para en el panorama actual. Tal y como se ha destacado en la inauguración, proyectos de esta envergadura adquieren una relevancia vital en el contexto sociopolítico actual, ya que actúan de forma directa reduciendo la dependencia de agentes externos.

Planta fotovoltaica ubicada en el bloque sur del complejo. / Jota Granado

La directora de Plenitude en España, Mariangola Mollicone, ha subrayado el arraigo de la empresa a la comunidad extremeña: "La puesta en marcha de Renopool confirma nuestro compromiso de presente y futuro en esta tierra". Además, ha asegurado que operarán la planta "al menos 30 años, y prevemos que sean más", resaltando el papel del proyecto en el desarrollo económico y social de la región. También ha agradecido la colaboración de las autoridades, quienes "han hecho posible el éxito del proyecto en los plazos previstos" y ha asegurado la apuesta de la compañía por el almacenamiento energético.

Por su parte, la consejera Mercedes Morán ha puesto en valor el papel de la Junta de Extremadura a la hora de facilitar y agilizar inversiones sostenibles: "El éxito de Renopool demuestra que somos un territorio idóneo para la inversión, donde la administración no es un freno, sino una aliada para los proyectos que generan riqueza y futuro en nuestra región, respetando siempre nuestro entorno".

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, también ha manifestado su orgullo por la elección de Badajoz para un proyecto de gran escala. Asegura que es un "orgullo albergar la mayor planta solar del mundo de una compañía como Plenitude". Dice que esto sitúa a Badajoz "a la vanguardia de las renovables", demostrando, una vez más, que la "colaboración de lo público y lo privado puede atraer proyectos de gran envergadura que dinamizan el tejido socioeconómico local".

Autoridades al frente de la planta Renopool. / Jota Granado

Arqueología y biodiversidad

Más allá de los datos técnicos, la planta de Renopool destaca por su modelo de integración con el entorno y el patrimonio. Durante la fase de construcción, se descubrieron casi 500 hallazgos arqueológicos de diversas tipologías, la mayoría datados el periodo calcolítico -también conocido como edad del cobre o eneolítico-. En estrecha coordinación con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, esas piezas se han catalogado, preservado y se ha comprometido a poner en valor estos descubrimientos, logrando una convivencia entre la innovación tecnológica y el legado histórico.

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Asimismo, en el plano medioambiental, la compañía ha impulsado iniciativas de conservacióna largo plazo. Destaca el acuerdo suscrito por cinco años con la Universidad de Extremadura y la Fundación Funpasos, orientado a realizar estudios científicos que evalúen la presencia de fauna y la calidad del suelo dentro de las instalaciones, sentando las bases para futuros proyectos en el sector.