Rally rural transfronterizo
Badajoz se convierte en capital del motor con la Baja TT Dehesa Extremadura 2026
Se celebrará del 18 al 20 de junio y contará con más de 120 equipos inscritos
Contará con una primera etapa prólogo y una segunda de 455 kilómetros cronometrados
Gema Gallardo
Los días 18, 19 y 20 de junio se celebrará la décima edición de la carrera todoterreno Baja TT Dehesa Extremadura 2026 entre Badajoz y Portugal. En esta competición de resistencia y velocidad en pistas de tierra, los equipos cruzarán los caminos y dehesas de Badajoz, Olivenza, Alconchel, Villanueva del Fresno, Oliva de la Frontera, Higuera de Vargas, Zahínos, Valencia del Mombuey, Barcarrota y Jerez de los Caballeros.
El diputado provincial Abel González ha destacado durante la rueda de prensa de presentación de la prueba que, para la institución “es una satisfacción apoyar esta prueba transfronteriza, que genera oportunidades para nuestros pueblos y proyecta la provincia al exterior”. Asimismo, ha felicitado el “trabajo coral” de la organización y ha trasladado su enhorabuena al Motor Club Villafranca -reciente Premio de la Provincia 2026- “por llevar el nombre de Badajoz a lo más alto con pruebas internacionales como la Baja TT Dehesa Extremadura”.
Programación por días
La capital pacense será la base logística de la prueba, instalando su parque de trabajo y parque cerrado en el antiguo recinto ferial, que acogerá a unos 30.000 espectadores durante los tres días. El jueves 18 de junio se realizarán las verificaciones técnicas y administrativas para dar paso, el viernes 19 de junio, a la etapa prólogo, un tramo cronometrado que discurrirá por pistas que unen Badajoz con la localidad portuguesa de Campomayor. Finalmente, el sábado 20 de junio, será la jornada más intensa con una segunda etapa de 455 kilómetros cronometrados que se recorrerán en dos tramos con salida desde Alconchel y llegada en Zahinos. Al finalizar el día, se celebrará la entrega de trofeos en el pódium oficial.
Baja TT Dehesa Extremadura no es solo una campeonato local, sino que además es puntuable para las competiciones oficiales del Campeonato del Mundo FIM Bajas (motos), Campeonato FIM Europa de Bajas (motos), Campeonato de España de Rallyes Todoterreno (coches) y Campeonato de España de Raids en motos/quads y cuenta hasta el momento con más de 120 equipos inscritos.
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