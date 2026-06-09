El Reino Aftasí de Badajoz suma Ciencias a su oferta de Bachillerato tras años de reivindicación

Para muchos alumnos del IES Reino Aftasí de Badajoz, terminar cuarto de ESO ya no implicará cambiar de centro para seguir la rama científica. Quienes quieran estudiar esa modalidad podrán hacerlo en el mismo centro en el que han crecido académicamente desde primero. La Junta de Extremadura ha autorizado al instituto, ubicado en la carretera de Madrid y uno de los más alejados del centro de la ciudad, a impartir el Bachillerato de Ciencias y Tecnología en horario presencial de mañana a partir del próximo curso.

La medida supone un paso importante para un centro que llevaba años reclamando esta ampliación de enseñanzas. Su director, Francisco Sánchez Lavado, subraya que se trata de una petición sostenida en el tiempo por parte del instituto y de las familias. "Llevamos años pidiéndolo. Yo llevo en el equipo directivo cuatro o cinco años, pero de antes también se estaba solicitando y al final lo hemos conseguido", explica.

Hasta ahora, el Reino Aftasí ya contaba con esta modalidad en el Bachillerato semipresencial de tarde, pero no en la oferta presencial de mañana. Esa ausencia obligaba a muchos estudiantes a buscar plaza en otros institutos de Badajoz si querían continuar por la vía científica.

"Las familias nos venían pidiendo que sus hijos pudieran quedarse, que no tuvieran que irse a otro centro de la ciudad", señala Sánchez Lavado. El director reconoce que ese cambio resultaba difícil tanto para el alumnado como para el profesorado: "A las familias les da mucha pena y a nosotros, como profesores, también nos cuesta despegarnos de alumnos que conocemos desde pequeños".

"Había quien decía: si no tiene Ciencias, me voy a otro. Por eso era importante para nosotros" Francisco Sánchez Lavado — Director del instituto Reino Aftasí

La nueva autorización permitirá, por tanto, dar continuidad al alumnado propio y reforzar la capacidad de atracción del instituto. Según el director, algunas familias descartaban el centro precisamente porque no ofrecía Ciencias en Bachillerato presencial. "Había quien decía: si no tiene Ciencias, me voy a otro. Por eso era importante, sobre todo para mantener nuestro alumnado", apunta.

Un centro alejado que quiere ser atractivo

El Reino Aftasí se encuentra en una zona más apartada del centro urbano, un factor que, según su director, obliga al instituto a cuidar especialmente su proyecto educativo. "Estamos un poquito más alejados de la ciudad y tenemos que hacer cosas interesantes y potentes para que elijan nuestro centro", afirma.

La autorización se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura dentro de la resolución de implantación de nuevas enseñanzas, que incluye ciclos formativos y modalidades de Bachillerato. Para lograrla, el centro tuvo que presentar distintos informes y acreditar que disponía de espacios y dotaciones suficientes.

La inspección educativa visitó las instalaciones y revisó los recursos disponibles: "Tenemos dos laboratorios, taller de tecnología y dos aulas informáticas. Eso fue lo que explicamos en el informe: los espacios y las dotaciones que tenía el centro", detalla Sánchez Lavado. Tras esa comprobación, la Consejería de Educación dio luz verde a la nueva modalidad.

Más opciones para 725 alumnos

El instituto cuenta actualmente con unos 725 alumnos entre la enseñanza presencial y semipresencial. En la ESO dispone de tres líneas en primero y recibe estudiantes de barrios como La Pilara, Cerro Gordo, San Roque, Suerte Saavedra y otras zonas de Badajoz.

En Bachillerato, sin embargo, su radio de influencia es mucho más amplio. La razón principal es su reconocida oferta artística, que atrae a jóvenes de toda la ciudad e incluso de otros municipios. Con la incorporación de Ciencias, el centro espera ampliar todavía más su demanda.

"Entendemos que sí podemos recibir más solicitudes de fuera. Hay gente a la que le gusta el centro porque es muy característico, muy dinámico y con muchas actividades", señala el director. Aun así, insiste en que la prioridad es que los alumnos que ya están escolarizados allí puedan continuar sin verse obligados a cambiar de instituto.

Para poner en marcha esta modalidad, la previsión inicial de plantilla incluye una media plaza de Biología y otra media plaza vinculada al área de Dibujo o Artes Plásticas, ajustándose a las necesidades organizativas del centro.

Arte, ciencias y humanidades

El centro es una referencia en enseñanzas artísticas. Muchos de sus alumnos continúan después estudios de Bellas Artes, acceden a la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura o se marchan a Madrid para formarse en disciplinas vinculadas al teatro, la música o las artes plásticas.

"Cuando vienen las familias les decimos que aquí también se dan Matemáticas, Biología, Física y Química o Tecnología, pero es verdad que tenemos una vertiente artística muy fuerte", comenta el director. Esa identidad se refuerza cada año con la Semana de las Artes, una cita ya consolidada en la vida cultural del centro.

Durante esa semana, el instituto reúne a artistas, músicos, escultores y pintores, y convierte sus aulas en un espacio de creación abierto a la comunidad educativa. "Se ha consolidado en Badajoz capital y en la provincia. Nos vienen alumnos incluso de Barcarrota y de otros lugares porque prefieren estudiar aquí", añade Sánchez Lavado.

Sin embargo, aunque el Reino Aftasí es conocido especialmente por su perfil artístico, el director defiende que está abierto a todas las ramas. "Es un centro de artes, pero convive con la ciencia y con las humanidades", resume. Actualmente imparte Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño; Artes Escénicas, Música y Danza; Humanidades y Ciencias Sociales; Bachillerato General; y, desde el próximo curso, Bachillerato de Ciencias y Tecnología.

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Con la llegada de esta nueva modalidad, el centro gana una pieza que llevaba tiempo reclamando. No renuncia a su sello artístico, pero amplía horizontes. A partir del próximo curso, quienes quieran seguir el camino científico ya no tendrán que irse para hacerlo.