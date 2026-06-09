En señal de agradecimiento
CorazonEx Solidarios celebra una gala en Badajoz para homenajear a sus colaboradores
La asociación homenajea a empresas y voluntarios que apoyan su labor social con niños y niñas en riesgo de exclusión
La asociación CorazonEx Solidarios celebra hoy 9 de junio a las 20.30 horas, en los jardines del Hotel Río de Badajoz, una gala muy especial en la que se rendirá homenaje a empresas, entidades, instituciones y personas voluntarias que, con su colaboración, hacen posible que la asociación siga desarrollando su labor social.
En este acto se entregarán reconocimientos solidarios para mostrar la gratitud por el apoyo recibido a lo largo del año en CorazonEx Solidarios en iniciativas tan diversas como: actividades deportivas para niños y niñas en riesgo de exclusión, recogidas de juguetes solidarios, campamentos inclusivos, proyectos educativos y culturales o colaboraciones con hospitales, clubes deportivos y fundaciones, entre otras muchos.
La gala se celebrará en formato cóctel y contará con la participación de la Junta Directiva de CorazonEx Solidarios y la asistencia de representantes del Ayuntamiento de Badajoz, Asamblea de Extremadura, la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, así como de numerosas entidades colaboradoras y voluntarios.
CorazonEx Solidarios trabaja para mejorar la vida de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, ya sea por causas económicas, sociales o de salud. Lo hace desde la cercanía, el compromiso y la acción directa, con una red de personas y organizaciones que creen en el poder transformador de la solidaridad real y constante.
La gala será también un espacio de emoción y encuentro, donde se pondrá en valor el impacto colectivo que tantas manos solidarias hacen posible. Durante el evento se podrá disfrutar de las actuaciones musicales de Raquel Guerra, Paquillo El Levita y Tamara Alegre. Amenizadas por Cristian Ivars al violín, Joaquín Muñino a la guitarra y Pedro Monty al teclado y dirección musical.
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