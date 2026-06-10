Afloran restos andalusíes y bajomedievales en un solar del Casco Antiguo de Badajoz que albergará 19 viviendas

La larga intervención arqueológica desarrollada en el solar situado en la confluencia de las calles Martín Cansado y Cristóbal Oudrid, en pleno corazón del Casco Antiguo de Badajoz, ha llegado a su fin. La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura ha confirmado a La Crónica de Badajoz que los trabajos arqueológicos han concluido y que el proyecto inmobiliario podrá continuar su desarrollo tras documentarse íntegramente la secuencia histórica del enclave.

Según la respuesta remitida por el departamento de prensa de la consejería a este medio, el solar fue sometido a una excavación integral que permitió registrar correctamente todos los vestigios arqueológicos localizados. Una vez completada esta labor científica, la Administración regional autoriza el desarrollo del proyecto constructivo previsto, que contempla una cimentación mediante losa de hormigón.

"Escasa entidad de los restos"

La Junta señala que la decisión se adoptó debido a la "escasa entidad de los restos" encontrados durante la intervención. Asimismo, precisa que actualmente ya no existe ninguna excavación abierta en la parcela.

El solar ha sido objeto de atención durante los últimos años por situarse en pleno corazón del centro histórico pacense. El proyecto residencial promovido por Promociones Extremadura, comercializado bajo la denominación de Las Bóvedas, preveía la construcción de 19 viviendas junto con garajes y trasteros. Según la información anunciada por la promotora, las viviendas estarán distribuidas en diferentes tipologías de uno, dos, tres y cuatro dormitorios.

Años de estudio arqueológico

Las obras, proyectadas desde hace años, retomaron su actividad a principios de 2024. Sin embargo, la presencia de posibles restos arqueológicos obligó a compatibilizar el avance urbanístico con los estudios patrimoniales exigidos por la legislación vigente en una zona especialmente sensible desde el punto de vista histórico.

Fue precisamente en marzo de 2024 cuando se realizaron las primeras catas arqueológicas en la parcela. En aquel momento, la Junta de Extremadura ya informó de la documentación de diversos elementos de interés histórico detectados bajo el subsuelo del solar.

Imagen del inicio de las catas arqueológicas el 15 de marzo de 2024. / J. H.

Posteriormente, el proyecto avanzó en su tramitación y, según figura en el cartel informativo de la obra instalado en la parcela, octubre de 2024 fue la fecha prevista tanto para el acta de replanteo como para el inicio de los trabajos constructivos.

No obstante, la investigación arqueológica continuó. En febrero de 2026 se reactivó el proyecto y comenzaron los trabajos para desarrollar la excavación en extensión que se ha prolongado hasta el mes de mayo. Durante ese periodo, varios peones especializados desarrollaron las labores de excavación bajo la supervisión permanente de un arqueólogo responsable de la intervención.

Niveles de épocas andalusí, bajomedieval y moderna

El resultado de esos trabajos ha permitido reconstruir distintas etapas de ocupación histórica del enclave. La Consejería de Cultura detalla que se documentaron niveles correspondientes a épocas andalusí, bajomedieval y moderna, confirmando así la compleja evolución urbana que ha experimentado esta zona de Badajoz a lo largo de los siglos.

Entre los principales hallazgos localizados destacan estructuras relacionadas con la vida cotidiana y la organización urbana de diferentes periodos históricos. Los arqueólogos identificaron una red de saneamiento, varios pozos negros, silos y distintas fases constructivas de edificaciones, que fueron reutilizando y transformando estructuras anteriores con el paso del tiempo.

De esta forma, según ha podido conocer este diario, se han hallado restos de cerámica de distintos periodos y una estancia que podría pertenecer a una antigua bodega situada en la zona más cercana a la calle Martín Cansado. En esta estancia se pueden apreciar la escalera de acceso y varias estancias.

Estancia descubierta en el solar ubicado en la confluencia de las calles Martín Cansado y Cristóbal Oudrid en pleno Casco Antiguo de Badajoz. / J. H.

Sin suficiente relevancia

La información facilitada por la Junta pone de manifiesto que, pese al interés histórico de los restos encontrados, estos no han sido considerados de suficiente relevancia como para modificar o paralizar el proyecto residencial. De hecho, la autorización concedida permite continuar con la ejecución de las obras previstas.

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La conclusión de la excavación despeja así una de las principales incógnitas que rodeaban el futuro de esta promoción inmobiliaria en el Casco Antiguo. Tras meses de trabajos arqueológicos y de documentación patrimonial, el solar queda preparado para afrontar una nueva etapa: la construcción de viviendas en un espacio que ha conservado durante siglos parte de la historia urbana de Badajoz.